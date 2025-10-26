台北251路電動公車竄濃煙 司機急疏散10乘客幸無人傷

鄭姓司機行經台北市文山區景興路時，發現車內竄出陣陣濃煙，隨即停靠路邊疏散約10名乘客。（記者陸運鋒翻攝）

台北市文山區今天（26日）上午傳出公車火警，一輛欣欣客運251路電動公車行經文山區景興路時，鄭姓司機發現車內竄出陣陣濃煙，馬上停靠路邊、疏散約10名乘客，並用滅火器滅火，台北市消防局獲報派員趕抵時，火勢已由駕駛自行撲滅，所幸無人員傷亡，起火原因仍有待調查。

警消調查，50歲鄭姓男子駕駛欣欣客運251號電動公車，今天上午11時許行經北市文山區景興路時，儀錶板控制台下方突然冒出陣陣濃煙，鄭男嚇得趕緊停靠路邊，先將車上10名乘客進行疏散，並由協同乘客持滅火器噴灑冒煙區域。

請繼續往下閱讀...

警消指出，獲報後出動各式災救車消防車3輛、消防人員9名到場，現場乘客均已下車，且冒煙處已持滅火器自行撲滅，並無火勢延燒情形，因此沒有人員傷亡，至於詳細起火警原因，仍有待火調人員進一步釐清。

消防局獲報派員趕抵時，火勢已由司機及乘客持滅火器撲滅，所幸無人傷亡。（記者陸運鋒翻攝）

