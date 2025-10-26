小一輪姐弟戀破局 打過兩伊戰爭伊朗男被法院判離婚

差一輪的異國戀、姐弟戀，伊朗人常以「打過兩伊戰爭」恐嚇妻子，並言語和動作暴力，南投地院法官判准離婚。（記者陳鳳麗攝）

南投縣已有孫子的婦人，在國外認識小12歲的伊朗男子，25年前結婚在南投縣共同生活，生活都靠妻子工作維持，兩人生活習慣差異經常吵架，伊朗男動輒以「打過兩伊戰爭」對妻子施以言語和行動暴力，5年前妻搬出，今年訴請離婚獲准，伊朗男上訴提國小進修獎狀強調修補關係的心意，遭南投地院駁回。

南投縣1名中年婦人，26年前出國認識小她一輪的伊朗男子，2000年1月結婚，伊朗男即來台灣，與妻子住在南投縣，婦人兒女是在她結婚後多月才知母親再婚，兒子夫妻曾搬回家跟兩人共同生活，但才5個月就無法忍受而搬出去。

該婦人與伊朗夫結婚後，都在工作賺錢養家，兩人生活習慣差異爭吵不斷，伊朗男常罵婦人「壞女人」，還把「打過兩伊戰爭」掛嘴邊，言語暴力外，也動手毆打過妻子。

婦人有慢性疾病，身體狀況不佳，5年前搬出去，與兒孫同住，偶爾才回原住處拿東西，今年訴請離婚，伊朗男認為妻子故意說他壞話，他還是有打過零工，也有陪妻子去看醫生有藥袋可證明，惟均遭妻子和其兒女打臉，南投地院法官認為兩人分居5年，已失去互信、互愛、互諒，准予兩人離婚。

伊朗男後來上訴，指離婚是婦人提出，事實上妻子常罵他，還誣賴他是小偷，不對的是妻子而不是他，且他為了能與妻子相處、修補關係，還去國小進修，學習認真還獲得獎狀。

南投地院法官則認為，到國小唸書充其量只能證明他學習融入台灣的生活，尚難認其修補、經營與妻子間婚姻關係破綻。而兩造婚姻破綻已深，已無法互信、互愛、互諒、相互協力以共同保持婚姻生活之圓滿與幸福，依目前狀況，堪認無法共同生活，因此駁回上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

