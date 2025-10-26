找兼職品管師任專職職缺 工程行負責人偽造文書 認罪罰款獲緩起訴

台北地檢署近日偵結，認定詹男等3人坦承犯行，予以緩起訴處分，並需繳交國庫6萬元。（記者吳昇儒攝）

台北市一名詹姓工程行負責人2017年間得標市政府的道路維護及緊急搶修等工程，需遴聘「專職」品管人員。詹男卻找來林姓掮客，向有意「兼職」的黃姓品管人員拿取證照，並製作成授權書及切結書損害相關單位對資訊管理上的正確性。台北地檢署近日偵結，認定詹男等3人坦承犯行，予以緩起訴處分，並需繳交國庫6萬元。

檢調查出，該工程規定，廠商至少遴聘一位專職的品管人員，且不得跨越其他標案及兼任其他職務。詹男卻找來林姓人頭證照掮客，仲介有意兼職的黃姓品管人員，以每月3千元代價，請黃男提供證照給公司使用。

該工程行取得證照後，偽造黃男為該工程的工程師，製作不實的監造工程師授權書、切結書等文書，再轉交給相關單位報備。

事後，調查局台南市調查處發現異狀，約談詹姓負責人、詹姓行政人員及林姓掮客，3人均坦承犯行。詢後，依偽造文書等罪，將3人移送台北地檢署偵辦。

檢察官偵訊後，認為3人觸犯偽造文書罪中的行使偽造私文書、使公務員登載不實等罪，考量3人坦承犯行，深表悔悟，予以緩起訴處分1年，處分確定後6個月內需向公庫支付6萬元。

