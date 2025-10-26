北市信義區豪宅傳雙屍案 37歲男子與25歲女伴身亡、現場留白色粉末

北市信義區永吉路一處豪宅，昨晚發生雙屍案。（記者姚岳宏翻攝Google Map）

台北市信義區永吉路30巷一處豪宅昨晚傳出雙屍案，陳姓父親因久未聯絡到兒子，前往兒子住處查看，進門後卻發現37歲陳姓兒子與25歲曾姓女子倒臥客廳，已無生命跡象，立刻報警處理，警方到場勘查，現場無外力侵入跡象，但留有一包白色不明粉末，警方已採集現場跡證送驗，釐清死因。

據悉，該豪宅是陳姓父親所有，平日給兒子居住，家境優渥，他因多日沒聯繫到兒子，昨晚前往住處查看，按門鈴卻無人應門，進門後赫然發現兩人倒在客廳、身體冰冷僵硬，死者父親十分低調，表示未看過該名女子，不清楚兩人是否為情侶，警方已報請檢方相驗，後續將持續追查白色粉末成分及死因。

轄區信義分局五分埔派出所表示，昨晚9時18分接獲民眾報案，稱許久未見兒子，前往永吉路住處驚見兒子陳男與曾女2人已無意識、身體僵硬，需警協助，經警方獲報後通知119救護人員到場，然經救護人員抵達時，發現陳男、曾女倒臥在客廳，已明顯死亡。警方初步調查，現場屋內未見有打鬥痕跡，也無外力介入；確切案情和死因，仍待進一步調查釐清。

