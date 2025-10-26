為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北市信義區豪宅傳雙屍案 37歲男子與25歲女伴身亡、現場留白色粉末

    2025/10/26 11:15 記者姚岳宏／台北報導
    北市信義區永吉路一處豪宅，昨晚發生雙屍案。（記者姚岳宏翻攝Google Map）

    北市信義區永吉路一處豪宅，昨晚發生雙屍案。（記者姚岳宏翻攝Google Map）

    台北市信義區永吉路30巷一處豪宅昨晚傳出雙屍案，陳姓父親因久未聯絡到兒子，前往兒子住處查看，進門後卻發現37歲陳姓兒子與25歲曾姓女子倒臥客廳，已無生命跡象，立刻報警處理，警方到場勘查，現場無外力侵入跡象，但留有一包白色不明粉末，警方已採集現場跡證送驗，釐清死因。

    據悉，該豪宅是陳姓父親所有，平日給兒子居住，家境優渥，他因多日沒聯繫到兒子，昨晚前往住處查看，按門鈴卻無人應門，進門後赫然發現兩人倒在客廳、身體冰冷僵硬，死者父親十分低調，表示未看過該名女子，不清楚兩人是否為情侶，警方已報請檢方相驗，後續將持續追查白色粉末成分及死因。

    轄區信義分局五分埔派出所表示，昨晚9時18分接獲民眾報案，稱許久未見兒子，前往永吉路住處驚見兒子陳男與曾女2人已無意識、身體僵硬，需警協助，經警方獲報後通知119救護人員到場，然經救護人員抵達時，發現陳男、曾女倒臥在客廳，已明顯死亡。警方初步調查，現場屋內未見有打鬥痕跡，也無外力介入；確切案情和死因，仍待進一步調查釐清。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播