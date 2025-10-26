到養生館對按摩女下「安毒藥 」猥褻 尋歡男重判8年刑

陳姓男子涉對養生館按摩女下安非他命毒品藥物，並對女方強制猥褻得逞，台南地院法官重判陳男八年徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

陳姓男子於2022年8月間深夜，到台南市東區1家養生館消費，召來1名按摩女在包廂為他按摩服務與喝酒聊天。陳男涉趁女方短暫離開時，在女方的啤酒內摻入安非他命，女方喝下後藥效發作癱軟，陳男強拉女手摸他下體，還隔衣摸女方下體。台南地院依下毒、強制猥褻的重罪判他8年徒刑。

判決指出，陳男在2022年8月17日晚間10點半到按摩養生館消費，利用按摩女短暫離開包廂的時間，在女方喝的啤酒內摻入含有二級毒品安非他命的藥物，待女方回到包廂，陳男要對方喝下啤酒，後來按摩女藥效發作、身體癱軟之際，陳男強拉女方的手去摸他的下體，再把女方壓在包廂沙發上，以手隔著褲裙撫摸女方下體，女方遭猥褻得逞。

按摩女察覺身體不適、懷疑所喝的啤酒被摻入不明藥物，報警追查出陳男涉對按摩女下藥的真相。陳男否認有對女方下藥及強制猥褻行為。

台南地院法官調查表示，按摩女於同年8月18日凌晨2點許採尿檢驗，驗出尿液中含有安非他命毒品的成分；按摩女在檢察官到法院的訊問，供詞脈絡一致，沒有矛盾之處，養生館女店長的證述及養生館內的監視器影像，看得出按摩女在喝完啤酒走出包廂後，有步伐顛簸、神色異常與身體晃動、手抖動的情形，一般服用安毒後也有類似反應。

按摩女稱當天喝的啤酒較往常的酒為苦，喝完後覺得很亢奮，懷疑被下藥，有下樓把此事告知店長與幹部，請他們幫忙注意。陳男猥褻她時，因她手機鈴聲響，陳男才停手。法官據此認定陳男對按摩女下藥及強制猥褻得逞，此案還可上訴。

