男子疑精神不濟 駕車失控撞進屏東市服飾店

事發後，還得出動吊車把撞進服飾店的汽車吊出來。（圖由臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

屏東市1家知名服飾店今（26）日凌晨遭1部失控的轎車撞入，玻璃碎片和店內衣物四散，幸無人員傷亡，因車子卡在店內，最後還需出動大型吊車將肇事車輛移出；警方經初步調查表示，駕駛為43歲翁姓男子，疑因精神不濟肇事。

屏東市光復路、復興路口，今（26）日凌晨0時21分許，1部轎車不知何故突然撞進服飾店，鐵捲門被巨大衝擊力撞凹，整台車卡進店內才停下來，幸好當時店家已經打烊，店內並無人，突來的聲響倒是驚動了正在附近的人，有民眾表示，聽到撞擊聲嚇了一跳，剛開始還看不出肇事車輛撞去哪了，後來消防車和救護車都有到場。

請繼續往下閱讀...

屏東分局今上午針對事故進行說明指出，於0時21分許接獲報案，屏東市復興路段發生自撞交通事故。初步了解，43歲翁姓男子駕駛自小客車沿屏東市復興路南往北方向行駛，行經復興路與光復路口時，疑因精神不濟跨越雙黃線逆向撞進店家門口，造成店家大門及店內商品損壞，現場無人受傷，該駕駛酒測值為0。

警方也呼籲，駕駛人行車前應充分休息，切勿疲勞上路，以確保自身及其他用路人安全。

1部汽車撞進屏東市服飾店。（圖由屏東警分局提供）

汽車撞進屏東市服飾店，最後出動吊車移出車輛。（圖由屏東警分局提供）

屏東市服飾店鐵門被撞壞。（圖由屏東警分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法