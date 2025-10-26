雲端上執行救援任務 南山消防分隊動土打造宜蘭最高救援基地

宜蘭縣消防局南山消防分隊辦公廳舍新建工程動土開工後，預計明年底落成啟用。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭縣政府消防局南山消防分隊辦公廳舍新建工程，在海拔1200公尺的大同鄉南山村泰雅族部落動土開工，明年底落成啟用後，將成為全縣地勢最高的消防分隊，提供優質的軟硬體設施，讓打火弟兄在雲端上執行救援任務。

宜蘭縣消防局長徐松奕今天（26日）受訪時指出，大同鄉南山村位處偏遠山區，距離最近的消防分隊有70分鐘車程，2012年利用宜蘭縣警局勤務宿舍成立南山救護站，配置小型水箱消防車與救護車，現在另覓新址建造辦公廳舍，昨天下午舉辦動土典禮，新的辦公廳舍啟用後，救護站同步升格為南山消防分隊。

宜蘭縣代理縣長林茂盛、縣議員沈志弘等人出席動土典禮，邀請泰雅族耆老到場祈福，向祖靈致意，另外準備三牲五果，焚香祭拜土地公，典禮活動融合原住民及漢族習俗，象徵尊重多元文化，體現族群間的互信合作。

南山消防分隊工程經費9925萬餘元，建造地上2層樓建築物，總樓地板面積272坪，日後有9名消防員進駐，配置消防車、救護車、後勤車共6輛，可望提升大同鄉南山及四季村的消防救災救護量能。

大同鄉南山村有台7甲線（中橫宜蘭支線）經過，是宜蘭通往武陵農場重要中繼站，附近有許多登山口，南山消防分隊也被賦予守護來往旅人安全的重任。

南山消防分隊辦公廳舍新建工程動土典禮，邀請泰雅族耆老到場祈福。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭縣代理縣長林茂盛（中）出席南山消防分隊辦公廳舍新建工程動土典禮。（圖由宜蘭縣府提供）

