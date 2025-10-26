霸佔銀行ATM反鎖玻璃門呼呼大睡 大安警分局說話了

員警巡邏經過銀行ATM時，看見一位民眾蓋著棉被睡覺，隨即敲門欲將其叫醒，但該位民眾並未醒來，因此前往其他地方巡簽，而再次返回時，該位民眾已經離去。（記者陸運鋒翻攝）

台北市大安區一間銀行自動櫃員機空間昨天深夜躺一位全身蓋著棉被民眾呼呼大睡，且將電動門反鎖，引起隔壁酒吧排隊路人圍觀、議論。對此，大安警分局表示，員警當時巡簽時見狀，隨即敲門欲將其叫醒，但該民眾未醒來，因此前往其他地方巡簽，再次返回時，該民眾已離去，已向銀行端告知，若有物品遭到毀損可提出告訴。

該段影片被網友拍下PO上社群Threads引發熱議，紛紛回應「這算是一種萬聖節cosplay嗎」、「我本來還想說有沒有人這樣做過，沒想到還真的有」、「之前就在想這個地方很適合遊民睡覺，結果真的有人做了」、「白布蓋成這樣還以為怎麼了」、「他還脫到只剩內褲，當作是旅館呢」，有人拿雙關語戲稱這簡直是「城市商旅」。

大安警分局安和路派出所長王聖傑今表示，轄區員警於昨天（25日）深夜11時許擔服ATM巡守勤務，行經北市信義路4段273號上海商業儲蓄銀行松南分行時，發現無法入內簽巡，並一位民眾在內睡覺，且疑似手動將電動門電源關閉，過程中，員警以手動方式開門未果，並試圖拍打玻璃叫醒該位民眾，但該民眾並未醒來。

警方指出，由於現場並無立即危險，也無危害他人之虞，因此先行登記備查，並前往下一個巡簽點完成後續勤務，而今天（26日）員警2時許，再次到場巡簽時，該位民眾已經自行離去，經銀行端初步檢視，ATM機台並無異狀、電動門也未遭毀損，現場算民眾都可進出的公共空間，因此暫未提出告訴，已告知銀行端若有遭毀損情況欲提出告訴，將依規定受理偵辦。

