台中奪命車禍！奧迪女闖紅燈撞飛騎士亡 驚悚碰撞瞬間曝

台中市邱姓機車騎士今天凌晨4點多行經東區十甲路與十甲東路口，被涉嫌闖紅燈的奧迪轎車撞飛身亡；圖為邱男的機車。（民眾提供）

台中市今（26）日凌晨發生一起驚悚死亡車禍！邱姓男子騎機車行經東區一處路口時，遭一輛闖紅燈的奧迪轎車猛力撞上，當場噴飛數公尺，倒臥血泊中，救護人員趕抵時，邱男已無生命跡象，送醫仍宣告不治，確實肇因將進一步鑑定釐清。

這起事故發生在今天凌晨4時35分，地點在東區十甲路與十甲東路口，經查，36歲蔡姓女子當時駕駛奧迪轎車，沿西往東方向行駛，疑未注意號誌變化，在紅燈情況下仍貿然通過路口，正好撞上綠燈直行的46歲邱男機車，猛烈撞擊瞬間，機車被撞得支離破碎，碎片散落十數公尺外，邱男整個人噴飛摔落在柏油路上，畫面怵目驚心。

附近居民被巨響驚醒說「聽到巨響出來就看到機車全毀，人一動也不動」！警方與消防人員趕抵現場時，邱男已陷入昏迷，送往國軍台中總醫院急救仍宣告不治。

經現場初步採證後，蔡女酒測值為0，並未酒駕，初步研判闖紅燈釀禍，肇事現場的道路限速為50公里，肇事原因尚待事故分析鑑定，全案依《刑法》過失致死罪偵辦中；警方呼籲，駕駛人行經路口時務必遵守交通號誌並減速慢行，同時注意往來人車，以保障自身及他人行車安全。

台中市36歲蔡姓駕駛今天凌晨涉嫌東區十甲路與十甲東路口闖紅燈，撞飛邱姓機車騎士致命；圖為釀禍的奧迪轎車。（民眾提供）

台中市36歲蔡姓駕駛今天凌晨涉嫌東區十甲路與十甲東路口闖紅燈，撞飛邱姓機車騎士致命；圖為發生死亡車禍路口。（民眾提供）

