    社會

    化解「槽化線就是搶錢線」誤解 南投縣交通隊做影片宣導

    2025/10/26 11:32 記者陳鳳麗／南投報導
    黃色線即為槽化線，跨越就要罰。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣主要道路畫設槽化線越來越多，有黃有白，有斜紋、Y型、單實線，民眾看得霧煞煞，由於「有線就有罰則」，議員質詢時要求交通隊多宣導，交通隊已在縣警局臉書放上「槽化線的秘密」影片，不少民眾重點畫在「槽化線內一步荷包就失足」，指槽化線就是搶錢線，畫越多開罰越多。

    南投縣議會定期會第二小組分組審查會時，多位議員對道路標線畫設和開罰提出意見，認為很多標線讓民眾看得霧煞煞，南投縣交通隊長張瑞忠答覆時有特別提及槽化線，強調這是「虛擬安全島」的概念，議員要求宣導讓民眾了解，交通隊這幾天已在縣警局臉書放上「槽化線的秘密」影片，宣導槽化線分類、作用、罰則。影片已有7萬多次觀賞，且也有近90次分享。

    縣交通隊在影片中表示，槽化線有白色和黃色線，有單實線、Y型線、斜紋線，功能包括：引導車輛依指定路線行駛、區隔直行和轉向車道、維持路口淨空、提升行車安全等，一般道路槽化線跨越最高罰1800元。

    該宣導文字部分還重點標注「槽化線不是停車線，違規一罰就見真章」、「槽化線內一步荷包就失足」…，民眾對罰款最有感，有民眾留言「槽化線就是搶錢線」，「有的槽化線畫的比道路還寬，難怪會塞車」，也有人指「閃機車時常會壓到槽化線」，不過也有不少民眾認為「長知識」，感謝交通隊的宣導。

    南投縣警局交通隊製作的「槽化線的秘密」影片，宣導槽化線的種類、作用。（圖擷自南投縣警局臉書）

