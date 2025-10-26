魔神仔帶走？ 警上班前突失聯 深夜全身赤裸現身萬瑞快速道路邊坡

搜救人員進行第二波搜救時，竟在100公尺外的邊坡發現全身赤裸的楊員。（資料照）

魔神仔是民間廣為流傳一種出沒在山區的精怪，新北市瑞芳地區甚至有魔神仔洞的地名，也常發生疑似魔神仔出沒案例。數年前，更發生一名楊姓警員疑被魔神仔帶走，開車到萬瑞快速道路上，消失在邊坡中。監視器更拍下其移動速度，竟比路旁的汽車還快。所幸當日深夜，楊員就被第二波搜救人員發現，但卻全身赤裸，令人嘖嘖稱奇。

新北市警察局瑞芳交通分隊發現，原本應該要值班的楊姓隊員，沒有現身，擔心他發生意外，沿線尋找，最終在萬瑞快速道路西向17.1公里處找到他未熄火的轎車。初步搜救未果，便向消防局求援。

案發當天下起瓢潑大雨，更飄起陣陣濃霧，短短不到1公里的邊坡，不論搜救人員如何呼喊，都沒有得到回應。第一波搜救於當晚6時許結束，原預定隔天再進行搜救，但憂心楊員可能失溫，決定在深夜繼續搜救。第二波搜救時，搜救人員輪流大喊楊員的名字，深夜11時許，在距離停車地點的100公尺處，聽到微弱的回應。

搜救人員爬下邊坡，發現楊員全身赤裸渾身顫抖，趕緊給他披上雨衣，送往醫救治，神色恍惚間，他一度跟搜救人員表示，自己本來在洗澡準備吃飯，聽到有人在叫自己名字，突然醒來就發現困在邊坡。事後，楊員稱只記得開車出門要上班，其餘都忘記了。

警方回頭調閱監視器，竟發現楊員下車時，被一個光點籠罩，迅速移動到路旁邊坡，隨後消失。但與一旁快速道路車輛移動速度相比發現，移動速度比時速超過80公里的車輛還快，令人嘖嘖稱奇。

一名資深的湯姓法師則說，瑞芳靠近山區，且案發當天濃霧瀰漫，很容易招攬來魔神仔，湯員雖為警職人員，但案發當時並未穿著警察制服，可能鎮不住，才會被牽走。而被魔神仔牽走的人，會產生幻覺，誤認為自己正被請客、吃飯，就連移動速度，都可能違背常理。多年前就曾傳出北部一名婦人走失，3、4天後竟在南部山區被發現，移動速度超乎想像。不過楊員遇到的魔神仔，應該只是嬉鬧，並非要了楊員的命，所以才會在深夜放他回去。

以上為民俗說法 僅供參考

