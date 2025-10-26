為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    真「破門」而入！半夜剪穿苗栗鐵皮倉庫 偷百萬檜木圓桌、洋酒

    2025/10/26 09:41 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗市傳出歹徒剪斷鐵皮倉庫破門而入大搬家，偷走檜木圓桌、洋酒，價值100多萬元。圖為竊嫌潛入偷竊時狀況。（民眾提供）

    苗栗市傳出歹徒剪斷鐵皮倉庫破門而入大搬家，偷走檜木圓桌、洋酒，價值100多萬元。圖為竊嫌潛入偷竊時狀況。（民眾提供）

    真的破門而入！2名歹徒22日深夜11點多潛入苗栗縣苗栗市新東街一處養雞場附近的鐵皮倉庫，直接利用器具剪開鐵皮，直接闖入大搬家，偷走10多張檜木桌面、與洋酒10多瓶，造成失主財損100多萬元，警方目前正全力查緝中。

    受害失主說，竊嫌熟悉地形，剪斷外圍柵欄鎖頭後進入，之後摸黑一路沿著小徑走到鐵皮倉庫前，再利用器具剪開鐵皮倉庫拉開大洞進入行竊。且竊賊先鎖定每張價值超過2萬元的檜木桌面，還有收藏較久、價值不斐的洋酒，比較便宜的酒甚至沒動。失主也將受害情形PO在臉書社團苗栗大小事，希望民眾提供監視器，也呼籲大家小心猖狂的竊嫌。

    苗栗警方今天表示，受害者於10月23日晚間6點多向南苗派出所報案，指出位於苗栗市新東街的鐵皮倉庫遭破壞，內部放置的木質圓桌、洋酒等遭竊，苗栗警分局已依規定受理完成報案程序，第一時間派遣鑑識採證人員前往採集可疑跡證，同時成立專案小組查處，目前已掌握可疑犯罪嫌疑人，並將蒐證資料報請臺灣苗栗地方檢察署檢察官指揮偵辦，全力將竊嫌查緝到案。

    苗栗市傳出歹徒剪斷鐵皮倉庫破門而入大搬家，偷走檜木圓桌、洋酒，價值100多萬元。圖為被偷竊的倉庫。（民眾提供）

    苗栗市傳出歹徒剪斷鐵皮倉庫破門而入大搬家，偷走檜木圓桌、洋酒，價值100多萬元。圖為被偷竊的倉庫。（民眾提供）

    苗栗市傳出歹徒剪斷鐵皮倉庫破門而入大搬家，偷走檜木圓桌、洋酒，價值100多萬元。圖為被偷竊的類似檜木桌面。（民眾提供）

    苗栗市傳出歹徒剪斷鐵皮倉庫破門而入大搬家，偷走檜木圓桌、洋酒，價值100多萬元。圖為被偷竊的類似檜木桌面。（民眾提供）

