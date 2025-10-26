台中教師夜跑險踩到蛇 嚇出冷汗自嘲：比狗衝出來還刺激

鄭老師夜跑差點踩到蛇。（鄭老師提供）

台中市北屯區昨（25）日晚間上演一場「夜跑驚魂」！鄭姓教師晚飯後照例外出慢跑，沒想到才跑到山西路二段一處建案工地旁，竟與一條超過1公尺長的蛇正面遭遇，他差點一腳踩下去，嚇得心臟狂跳直呼：「比突遇狗衝出來還刺激！」

據了解，當時鄭老師沿著工地圍籬旁人行道跑步，四周昏暗、僅有路燈微光，正專注配速時，忽然眼前竄出一道黑影，還發出「沙沙」聲，他本能抬腳閃避，低頭一看，赫然是一條蛇正橫越腳邊，他瞬間嚇出一身冷汗，急忙往旁退開，差點滑倒，反應過後，他掏出手機想拍攝，卻只捕捉到迅速鑽入人行道邊的樹叢消失畫面。

回到家後他仍心有餘悸，笑稱那一刻「比突遇狗衝出來還恐怖」，隨即把影片上傳社群，立刻引發熱議，不少網友驚呼「台中也有蛇？」、「這畫面太逼真了吧！」，也有網友根據現場圍籬對照估算，該蛇長度應超過1公尺，也有人好奇牠的品種。

經比對，影片中的蛇是台灣原生黑眉錦蛇（Elaphe carinata），牠體型修長、身色黃褐，眼後有一道明顯黑紋，是最大特徵，牠在都市出現並不罕見，主要以老鼠、鳥蛋為食，對人類無害，性情溫和，除非受到驚嚇或威脅，否則不會主動攻擊，而這類蛇類其實有助於自然生態平衡，是天然的「鼠患剋星」。

鄭老師夜跑的路段。（鄭老師提供）

