為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中教師夜跑險踩到蛇 嚇出冷汗自嘲：比狗衝出來還刺激

    2025/10/26 09:40 記者許國楨／台中報導
    鄭老師夜跑差點踩到蛇。（鄭老師提供）

    鄭老師夜跑差點踩到蛇。（鄭老師提供）

    台中市北屯區昨（25）日晚間上演一場「夜跑驚魂」！鄭姓教師晚飯後照例外出慢跑，沒想到才跑到山西路二段一處建案工地旁，竟與一條超過1公尺長的蛇正面遭遇，他差點一腳踩下去，嚇得心臟狂跳直呼：「比突遇狗衝出來還刺激！」

    據了解，當時鄭老師沿著工地圍籬旁人行道跑步，四周昏暗、僅有路燈微光，正專注配速時，忽然眼前竄出一道黑影，還發出「沙沙」聲，他本能抬腳閃避，低頭一看，赫然是一條蛇正橫越腳邊，他瞬間嚇出一身冷汗，急忙往旁退開，差點滑倒，反應過後，他掏出手機想拍攝，卻只捕捉到迅速鑽入人行道邊的樹叢消失畫面。

    回到家後他仍心有餘悸，笑稱那一刻「比突遇狗衝出來還恐怖」，隨即把影片上傳社群，立刻引發熱議，不少網友驚呼「台中也有蛇？」、「這畫面太逼真了吧！」，也有網友根據現場圍籬對照估算，該蛇長度應超過1公尺，也有人好奇牠的品種。

    經比對，影片中的蛇是台灣原生黑眉錦蛇（Elaphe carinata），牠體型修長、身色黃褐，眼後有一道明顯黑紋，是最大特徵，牠在都市出現並不罕見，主要以老鼠、鳥蛋為食，對人類無害，性情溫和，除非受到驚嚇或威脅，否則不會主動攻擊，而這類蛇類其實有助於自然生態平衡，是天然的「鼠患剋星」。

    鄭老師夜跑的路段。（鄭老師提供）

    鄭老師夜跑的路段。（鄭老師提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播