越南妻返台後僅電聯每個月要5000 男子拒絕後竟遭封鎖、斷聯

男子阿平（化名）與越南籍阮姓妻子於2022年9月5日在越南結婚，之後共同回台在2023年4月12日向我國戶政單位登記，看似甜蜜的異國婚姻維繫不久，阿平去年陪同妻子回越南後先行返台卻接到稍後返台入境的妻子來電稱要每個月5000元生活費，阿平拒絕後被妻子封鎖、無法聯繫對方，只好向苗栗地院請求離婚，法官近期審理後准許阿平請求。

阿平稱，他與阮女先在越南結婚後隔年返台在戶政單位登記結婚，婚姻關係也持續維持。阿平說，直到去年8月18日陪同妻子阮女前往越南後，他先行返台灣、阮女則預計去年9月8日回台，但阮女回台後並未與他相聚，他苦等約2個月卻等到無情的電話，阮女僅致電給阿平稱已入境，希望阿平不要離婚、但需要每個月給付5000元生活費。

阿平聽後，拒絕阮女要求並未給付未見人影的阮女每個月5000元生活費，阮女索性不回家相聚甚至封鎖阿平、斷絕聯絡方式，阿平只好通報阮女已經失聯，認為遭阮女惡意遺棄故請求離婚。

法官審理後，認為阮女並無返家與阿平共同生活意願，可認其有拒絕同居主觀情事；且阮女已構成惡意遺棄故准許阿平請求准許兩人離婚。

