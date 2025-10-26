中市沙鹿凌晨住宅火災 9人送醫

台中市沙鹿區1棟民宅發生火災，消防局出動雲梯車救出受困民眾。（圖由民眾提供）

台中市沙鹿區1處3樓宛如別墅的住宅，今天凌晨發生火災，造成1名大人手背燙傷，1人肢體擦傷，1名女童臉部及四肢燒燙傷，另有6人吸入性嗆傷預防送醫。台中市消防局獲報出動雲梯車救援，有6人受困，其中4人受困3樓，2人在頂樓被救出，另有3人自行逃出，火災發生時附近鄰居拿出滅火器協助滅火，場面驚險，起火原因由消防局調查中。

今天凌晨1時9分，台中市消防局獲報指稱，沙鹿區光明街1處宛如別墅的3樓透天住宅火警，派遣第四大隊及轄區沙鹿分隊等共計7個單位，出動各式消防車19輛、消防人員40名，由第四大隊組長柯俊榕擔任指揮官前往灌救。

請繼續往下閱讀...

火災現場為3層樓RC構造建築物，火煙從1樓客廳竄出，消防隊員到場時，有6人待救，另有3人已自行逃生，受困民眾分別有4人在3樓及2人在頂樓，火勢於1時25分控制，1時31分撲滅，受困民眾於1時46分由消防隊員全數救出，其中8人被送往梧棲童綜合醫院，另1人則自行至梧棲童綜合醫院就醫。

其中，7歲女童，右大腿、左前臂、左臉1～2度10%燒燙傷、意識清楚；35歲男性，手背1度1%燒燙傷、意識清楚，自行就醫；另有1名20歲女性，肢體擦傷、意識清楚；其餘6名大人小孩皆為吸入嗆傷，預防送醫。

火災發生時，附近鄰居衝到屋外，有人大喊受困民眾快跑到屋頂，有人拿出自己家中滅火器協助滅火，消防隊員到場，升上雲梯車救出受困者。消防局初步調查，住宅1樓客廳雜物起火燃燒，延燒隔壁住戶，燃燒面積共計25平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

台中市沙鹿區1棟民宅發生火災，消防人員前往搶救。（圖由民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法