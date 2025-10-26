恆春非法民宿噴精男老闆慘了 面臨法辦還可能被斷水電

縣府派稽查組前往現場，確認該民宿違法。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣政府交通旅遊處針對恆春「33背包客棧」非法經營民宿事件，採取強硬處置措施。該民宿不僅未依法登記，還涉及老闆於10月24日凌晨涉嫌對入住女學生做出猥褻行為，引發社會譁然。縣府於24日下午3:10派稽查組前往現場，確認該民宿違法經營3間房，依《發展觀光條例》第25條第2項及第55條第5、7項規定，當場勒令停止營業，並開出罰單。若業者持續違法，縣府將採取斷水斷電等強制措施，確保非法經營立即終止，保障旅客安全。

「33背包客棧」先前已因非法經營被查獲兩次，卻屢罰屢犯，引發外界質疑。縣府交旅處表示，非法民宿稽查難度高，業者多透過Line行銷，公開資訊少，且常無人應門，需靠民眾檢舉才能精準鎖定。去年屏東縣查獲167間非法民宿，多集中於恆春半島。為遏止亂象，縣府將對違規情節重大者公開業者資訊，每季於網站公布名稱、地址及負責人姓名，強化嚇阻效果。

此次事件起因於3名國際交換女學生入住該民宿四人房，凌晨5時許，一名女學生驚覺老闆對其棉被做出猥褻行為，嚇得連忙報警。恆春警方已展開調查，涉案液體送DNA鑑定，並依《刑法》公然猥褻罪及《性騷擾防治法》追查。縣府強調，非法民宿缺乏安全管理，易衍生糾紛，呼籲民眾透過交通部觀光署「旅宿網」查詢合法旅宿，確保住宿安全。

屏東縣府重申，國旅沒有被持續傷害形象的本錢，將持續加大查緝力度，針對違規民宿祭出重罰，並以斷水斷電等手段強制執行，徹底杜絕非法經營亂象，維護旅遊品質與旅客權益。

