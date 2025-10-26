澎湖養護中心旁惡夜大火 消防局奮戰近4小時撲滅火勢

養護中心旁堆置木棧板工地，深夜惡火延燒近4小時。（澎湖縣消防局提供）

光復節連假，澎湖縣湖西鄉突傳火警，大火在東北季風助威下，火勢一發不可收拾，將澎湖夜空照耀紅通通，由於火場鄰近四季常照養護中心，澎湖縣政府消防局不敢掉以輕心，出動澎湖本島6分隊消防車趕往馳援，近4小時現場奮戰才撲滅火勢，燃燒木棧板面積約150平方公尺，另有1輛堆高機遭火勢波及半毀。

澎湖縣政府消防局調查指出，昨（25）日晚間7時51分接獲民眾報案指稱，湖西鄉東石村與許家村四季常照養護中心旁工地有木棧板燃燒。由於養護中心收容許多行動不便或臥床長者，消防局擔心火勢延燒旁邊養護中心，立即出動第二大隊、湖西、白沙、西嶼、馬公及澎南分隊共計8車16人，由副大隊長王思源指揮搶救。

勤務人員到達現場後，確認現場係湖西鄉鼎灣村（鼎灣新段）某營造公司放置建材之場所，場所內堆置之木棧板起火燃燒。

經勤務人員部署水線出水搶救，火勢於深夜9時09分控制。深夜10時37分營造公司調度挖掘機1輛，前往配合水線處理悶燒之木棧板。

深夜11時33分火勢完全熄滅，燃燒木棧板面積約150平方公尺，另有1輛堆高機遭火勢波及半毀。相關關火警詳細起火原因及財物損失，刻由消防局火災調查科釐清調查中。由於惡夜大火，火光照耀湖西夜空，加上風聲、消防車警笛聲劃破寂靜夜空，讓澎湖縣民度過恐懼夜晚。

澎湖縣消防局出動澎湖本島6分隊，趕往現場馳援滅火。（澎湖縣消防局提供）

