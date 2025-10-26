為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    男子被詐騙5萬向涉提供帳號女子求償45萬 法院判敗訴

    2025/10/26 07:55 記者陳冠備／彰化報導
    彰化一男子被誤信假投資被騙5萬多元，氣得向提供詐騙帳戶的被告求償「精神賠償」、「失業損失」等共45萬多元，法官審理後認為，被告也是受害者，請求駁回。（資料照）

    彰化一名鐘姓男子遭詐騙損失5萬1千元，怒氣難消，竟將涉嫌提供帳戶的阮姓女子告上法院，要求賠償高達45萬1千元，理由包括「精神賠償、失去健康」與「失業」長達半年。誇張求償理由讓法官搖頭，最後認定被告並非詐騙共犯，全案判原告敗訴，一毛錢都拿不到。

    判決書指出，鐘男指控，去年誤信投資訊息遭騙，款項被匯入阮女名下帳戶，懷疑她是詐團成員，除要求返還5萬1千元外，另主張精神賠償5萬元、失去健康5萬元，及導致失去工作，自1月起至6月均無法工作，請求30萬元，合計求償45萬1千元。

    阮女則辯稱，自己同樣是受害者。她表示，去年6月收到假借款簡訊後，依指示提供自然人憑證與帳戶資料，不久帳戶即被警示凍結，才驚覺遭詐騙，並立刻報警。警方追查後發現，詐團以她名義申設數位帳戶，而申辦門號及通訊資料皆與她無關。

    法官審理認為，阮女所涉刑事案件中已被判無罪，既無證據證明她參與詐騙，民事部分自然不能成立。法官依《刑事訴訟法》第503條規定，在刑事判決無罪的情況下，附帶民事訴訟應予駁回。

