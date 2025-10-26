高雄廟會封街放鞭炮嚇哭小孩，網痛斥「沒政府了」。（讀者提供）

高雄市仁武區舉辦合法申請且獲核發許可的廟會，但遶境隊伍昨晚行經八德東路時，竟然封街燃放鞭炮，吵雜的噪音及刺鼻的煙霧，不僅將小孩嚇哭到發抖，更有眾多網友留言痛斥「沒政府了」，也自嘲「花大錢買景觀房，結果現在變成廟會第一排搖滾區」。

負責執法的仁武分局原本僅通報消防隊到場處置，並告誡不得再燃放鞭炮，直到晚間社群平台PO上封街燃放鞭炮影片，吸引數百則留言怒批，以及媒體詢問警方及消防局作為時，仁武分局才聲稱廟會活動「夜間逾時」，且違反道路交通管理處罰條例開單告發，消防局更遲至3小時之後，輕描淡寫回應：「該址已無施放情事！」

請繼續往下閱讀...

網友指出，花大錢買景觀房，結果現在變成廟會第一排搖滾區，整個路上都濃煙，住戶想哭，吵到連飯都吃不下；家裡孩子都嚇死了，發抖的發抖，哭的哭；不相信神明會希望這樣擾民；「看到很多煙火都往住家建築噴，蠻沒良心的」。

網友強調，真的是噪音跟空氣污染，「家裡過了一個多小時還除不掉的PM2.5」，「已經十點了，還在吹喇叭，太超過了吧」，「連房子好像都震動了！感覺有點怕怕」，更質疑：「請問神明有允許你們這樣製造聲音恐懼嗎？」

網友指出，「仁武沒政府了」；一條路被炸得烏漆麻黑，地上指標跟導引線都看不清，然後夜晚造成用路人誤判，政府再花公帑重新鋪路跟劃線，「這種活動該被重罰吧！」

