台北奇觀！霸銀行ATM反鎖玻璃門蒙頭睡 員警、路人看傻眼

有人霸佔台北市信義路四段上海商銀松南分行的自動櫃員機服務區，反鎖玻璃門鋪上被褥蓋著棉被呼呼大睡，引起網友熱議。（圖擷取自網路影片）

台北市一間銀行的自動櫃員機空間昨天（25日）晚間傳出被人霸佔，有人鋪上被褥蓋著棉被呼呼大睡，玻璃門外引來不少路人圍觀、議論，隔著玻璃怎麼叫也叫不醒；不少網友戲稱早就覺得銀行這種無人服務的空間有冷氣又乾淨，是個好睡的地方。

網友「jason850509」昨晚在threads上貼出一段短片，驚嘆「直接內鎖變他的房間，還附冷氣」。畫面中台北市信義路四段上海商業儲蓄銀行松南分行的自動櫃員機隔間玻璃門外聚集人潮，只見門內地板上有人鋪好棉被蒙頭大睡，牆角還有雙球鞋和一袋疑似私人物品，門外兩名警員試著要開門、也想叫醒門內的不速之客，儘管門外人聲鼎沸，棉被底下的人似乎完全不為所動。

銀行自動櫃員機可24小時提供民眾存提款、轉帳等服務，不少銀行據點將ATM裝置在室內，區隔出一塊小空間，即使在營業時間外，仍可持續提供無人服務。

這段影片引起網友引論紛紛，雖然是深夜，由於附近有不少夜生活，這種奇景很快引來大批路人圍觀；有網友說「這算是一種萬聖節cosplay嗎」、「我本來還想說有沒有人這樣做過，沒想到還真的有」、「之前就在想這個地方很適合遊民睡覺，結果真的有人做了」、「白布蓋成這樣還以為怎麼了」、「他還脫到只剩內褲，當作是旅館呢」，有人拿雙關語戲稱這簡直是「城市商旅」。

