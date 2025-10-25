為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    祖先急著用錢？苑裡納骨堂秋季法會紙錢堆 收運前竟先起火

    2025/10/25 23:31 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣消防局苑裡分隊晚間8點43分接獲報案，苑裡鎮青埔公墓有大量金紙燃燒，出動水箱車灌救。（消防提供）

    苗栗縣苑裡鎮立納骨堂「青埔生命紀念園區」今（25）日辦理秋季法會，民眾敬奉先祖的紙錢由公所集中收運，晚間卻不明原因起火，消防人員獲報趕赴迅速撲滅火勢，沒有擴大延燒，起火原因仍待調查釐清。

    苑裡青埔生命紀念園區今天辦理秋季法會，上午8點開始，下午4點結束，適逢光復節連假，不少在外子弟也返鄉祭拜。響應環境部的「新紙錢三燒」政策，公所規定參與秋季民眾禁止焚燒紙錢，由公所代為集中收運。

    秋季法會結束，公所將民眾敬奉先祖的紙錢集中放置，待明天處理，不料，苗栗縣消防局苑裡分隊晚間8點43分接獲報案，青埔公墓有大量金紙燃燒。消防人車到場發現，紙錢堆因不明原因起火燃燒，出水迅速撲滅火勢，未造成延燒。

    紙錢起火原因仍待調查釐清。消防分隊提醒，時序深秋，東北季風增強，風勢易助長火勢，造成災害擴大，請切勿隨意露天燃燒。

    消防人車到場出水迅速撲滅火勢，未造成延燒。（消防提供）

    紙錢堆因起火燃燒，出水滅火。（消防提供）

