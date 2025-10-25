「豐原5口命案」涉詐、逼債美容師沒被押 偵辦進度曝

豐原五口命案透天厝人去樓空。（記者張軒哲攝）

台中「豐原5口命案」一家人因詐騙投資輕生，震驚全國。時隔超過3個月，關鍵人物李姓女團購主被依涉嫌詐欺、偽造文書及恐嚇等罪名羈押禁見。另一名關鍵人物張姓美容師卻依舊逍遙法外，網友忿忿不平。豐原分局指出，目前配合檢察官指示事項，尚在偵辦中。

7月2日晚間，王姓一家五口被發現陳屍豐原透天厝同一間臥室，留有遺書。檢警查出，王家長女去年6月透過國小同學張姓美容師牽線，認識李姓團購主，李女以代購黃金換取佣金為誘餌，涉嫌誘騙王家人誤入團購陷阱，最後以違約為由，脅迫王家借高利貸，向當鋪抵押汽機車、公寓。李女數度到王家開設的軍用品店討債，王家父母與長女一度求助市議員謝志忠，最終因債台高築想不開。

請繼續往下閱讀...

王家鄰居指出，對王家遭遇感到同情，曾見過李女到王家逼債；李女身材壯碩，態度凶狠，新聞曝光後，很快就認出她。

張姓美容師在檢察官複訊後限制住居，團購主李女仍羈押。市議員謝志忠說，9月有詢問豐原偵查隊辦案進度，仍是以檢方辦案為主；6月底王家3人生前到服務處詢問意見時，張女來電逼債，咄咄逼人，基本上張女與李姓團購主是共犯結構，兩人都該收押重判，以慰死者在天之靈。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法