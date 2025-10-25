為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    10/25 今彩539頭獎開3注！800萬獎落台南、台中、新北

    2025/10/25 22:09 即時新聞／綜合報導
    10月25日開獎的第114000259期今彩539頭獎開出3注。（台彩提供；本報合成）

    10月25日開獎的第114000259期今彩539頭獎開出3注，由台南市安南區城東里安中路6段730號1樓的「大土城彩券行」、台中市豐原區中正路25號1樓的「昌隆一路發彩券行」、新北市板橋區合宜路41號的「合樂彩券行」開出。

    第114000259期今彩539中獎號碼為「03、04、11、21、34」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共242注中獎，每注可得2萬元；參獎共7038注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3050注中獎，每注可得50元。

    第114000259期39樂合彩中獎號碼為「03、04、11、21、34」，四合共6注中獎，每注可得21萬元2500元；三合共281注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬8649注中獎，每注可得1500元。

    第114000259期3星彩中獎號碼為「483」，壹獎共48注中獎，每注可得5000萬元。

    第114000259期4星彩中獎號碼為「2366」，壹獎共43注中獎，每注可得5萬元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

