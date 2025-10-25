白線停車遭檢舉48件違停噴4.2萬 苗栗男興訟因「這標線」吞敗

法官認為，邱男停車處緊鄰黃色網狀線，路口應淨空，不能停車，駁回邱男之訴。（資料照）

苗栗縣邱姓男子在竹南鎮龍山路一處多岔路口租屋開店，習慣將自家機車、汽車停放店面前，2個月被檢舉達人檢舉48件違規停車，共被罰4萬2000元。他提行政訴訟，喊冤停車處是白線、非紅線；但法官認為，即便如此，但停車處緊鄰黃色網狀線，路口應淨空，不能停車，駁回邱男之訴。

邱男停2輛汽車、1輛機車在店鋪前路旁，去年4月10日至6月3日間，遭檢舉達人幾乎天天檢舉違停，2輛汽車共被檢舉44件、機車則被檢舉4件，汽車違停被裁罰900元、機車被裁罰600元。邱男總計被裁罰4萬2000元。

邱男不服，向台中高等行政法院地方庭提起行政訴訟，主張他停放車輛之處，都不是劃設紅線路段，依信賴標線原則，應未違規。況且店面前同時設有黃色網狀線與白色實線，也導致該處是否能停放車輛，尚欠明確，違反明確性原則，聲明處分撤銷。

新竹區監理所則答辯，依道路交通安全規則第111條第1項第2款規定，交岔路口內10公尺均不得臨時停車，邱男停車處所雖有繪製白色實線，惟因仍在交岔路口10公尺內，仍不能停車，違規事實明確。

法官調查，邱男店面臨多岔路口，且店面前車道還劃設有黃色網狀線區，其目的是用以告示車輛駕駛人該路口保持淨空，防止交通阻塞。而邱男停車處就緊鄰黃色網狀線區，自然是路口範圍，即便是未劃設紅線而僅劃設白線，也不能停車。

法官認為，邱男既經考試領取合格駕照，對於此項交通法規，尚非不能知悉，是其主張無故意或過失，標線不明確等，並無可採。

