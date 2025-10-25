外籍師出醉拳打路人被依準現行犯逮捕 聲請提審被打槍

南非籍S姓教師與李姓男子發生「摩肩」碰撞，不滿被質問，當街出拳。（記者鄭景議翻攝）

任職私立國際學校的南非籍S姓教師18日凌晨酒後行經台北市中山區林森北路、長春路口，與路過的李姓男子「摩肩」碰撞，不滿對方質問，當街出拳攻擊。李男報警提告傷害，警方到場依準現行犯逮捕外籍教師。S師不服逮捕，向台北地方法院聲請提審，法官審理後裁定駁回，全案依傷害罪移送台北地檢署偵辦。

中山分局中山二派出所18日凌晨2點56分接獲報案，林森北路、長春路口前有糾紛。警方趕抵現場了解，外籍酒醉男子出拳攻擊不相識的李姓男子。

據了解，S師與李男擦身而過時，不滿被嗆「撞到人是不會道歉喔」，轉身出拳攻擊李男。李男決定提出傷害告訴，警方調閱監視器畫面，依涉犯傷害罪準現行犯逮捕外籍男子。

S師被帶回派出所期間一度情緒不穩，甚至試圖「點菸抽」放鬆，遭員警大聲喝斥制止。S師警詢時聲稱自己僅是推擠，不滿被依傷害罪逮捕，向台北地方法院聲請提審。

台北地院開庭審理相關事證，認定警方當時依準現行犯逮捕的程序並無不當，駁回S師的提審聲請。中山分局完成詢問後，全案依刑法傷害罪移請台北地檢署偵辦。中山分局呼籲，民眾飲酒應適量，遇有糾紛應保持理性冷靜，切勿訴諸暴力。

