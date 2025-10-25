為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    夜衝合歡山返程撞敞篷跑車 騎士噴飛受傷

    2025/10/25 18:08 記者陳鳳麗／南投報導
    機車騎士從合歡山騎車下清境途中，追撞前方敞篷跑車，機車倒向對向車道，人摔落躺在路上。（仁愛警方提供）

    機車騎士從合歡山騎車下清境途中，追撞前方敞篷跑車，機車倒向對向車道，人摔落躺在路上。（仁愛警方提供）

    光復節連假不少年輕人騎機車上合歡山夜遊，今天上午陸續下山，有林姓機車騎士在台14甲線16.1公里路段，疑疲勞騎車，失控追撞前方敞篷跑車，林姓騎士摔落，手腳多處擦挫傷，機車則倒向對向車道。

    仁愛警方表示，該起重型機車追撞敞篷跑車事故，發生在上午7時26分左右，林姓男子與友人騎機車從合歡山下山，在台14甲線峰到清境路段，即16.1公里處，突然撞上前方的紅色敞篷跑車，從跑車的行車紀錄器可清楚聽到車子碰撞的巨響，而林姓男子追撞前方汽車後即失控摔車，機車倒向對向車道，人則重摔在跑車後方，車上有多處擦挫傷，由救護車送醫院治療，傷勢無大礙。

    仁愛警方說，林姓機車騎士及跑車駕駛，經檢測都沒有酒駕，機車騎士肇事原因有待進一步釐清，林姓騎士和友人可能是前一晚騎車到合歡山，清晨再騎機車下山，因台14甲線山路蜿蜒，提醒民眾集中精神行駛，千萬不要疲勞駕駛，如果感到疲倦想睡時，一定要先休息，精神恢復後再上路。

    機車騎士摔落，其他機車騎士下來查看並協助。（仁愛警方提供）

    機車騎士摔落，其他機車騎士下來查看並協助。（仁愛警方提供）

