小琉球潛水客失蹤只見裝備 被浪打上岸送醫不治

屏東縣小琉球1隊水肺潛水團今天（25日）在北側杉福海岸出海，34歲藍姓男子失蹤，經報案搜救，藍男最終被海浪被打上岸，後送東港的醫院搶救仍不幸不治。

海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所上午11點23分獲報，杉福漁港左側沙灘約100公尺處有潛客失聯，啟動救援機制，派員會同屏東縣消防局琉球消防分隊、屏東縣警局琉球分駐所、民間友好漁船及艦隊分署第五海巡隊展開救援。

失蹤男子12點40分被海浪拍上岸，在距岸約20公尺處被發現，岸巡人員與在場民眾合力救援上岸，由琉球消防分隊救護車送往琉球衛生所急救，下午1點41分轉救護船送往本島，2點21分由東港救護車送往輔英醫院急救，但仍回天乏術。

據悉，藍男一團共有6人，都有水肺潛水執照，但程度仍屬學員，在潛到第二支氣瓶時，藍男未跟上隊伍，教練回頭尋找，在水深約2公尺處發現他的氣瓶及BCD等裝備，趕緊上岸通報海巡，各搜救單位啟動搜索，藍男是被浪沖上岸後被發現，身上確實已未著BCD等裝備。

