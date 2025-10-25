為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    小琉球潛水客失蹤只見裝備 被浪打上岸送醫不治

    2025/10/25 17:44 記者陳彥廷／屏東報導
    海巡、民眾及消防搶救潛水客。（海巡署提供）

    海巡、民眾及消防搶救潛水客。（海巡署提供）

    屏東縣小琉球1隊水肺潛水團今天（25日）在北側杉福海岸出海，34歲藍姓男子失蹤，經報案搜救，藍男最終被海浪被打上岸，後送東港的醫院搶救仍不幸不治。

    海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所上午11點23分獲報，杉福漁港左側沙灘約100公尺處有潛客失聯，啟動救援機制，派員會同屏東縣消防局琉球消防分隊、屏東縣警局琉球分駐所、民間友好漁船及艦隊分署第五海巡隊展開救援。

    失蹤男子12點40分被海浪拍上岸，在距岸約20公尺處被發現，岸巡人員與在場民眾合力救援上岸，由琉球消防分隊救護車送往琉球衛生所急救，下午1點41分轉救護船送往本島，2點21分由東港救護車送往輔英醫院急救，但仍回天乏術。

    據悉，藍男一團共有6人，都有水肺潛水執照，但程度仍屬學員，在潛到第二支氣瓶時，藍男未跟上隊伍，教練回頭尋找，在水深約2公尺處發現他的氣瓶及BCD等裝備，趕緊上岸通報海巡，各搜救單位啟動搜索，藍男是被浪沖上岸後被發現，身上確實已未著BCD等裝備。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播