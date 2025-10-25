80歲嬤撞貨車交通錐遭公車輾斃 家屬控違停、肇事兩方態度消極

80歲陳姓阿嬤月初騎機車遇事故身亡，家屬指責涉案司機及客運公司未積極面對。（記者翁聿煌攝）

新北市三峽80歲陳姓阿嬤10月初晚上騎機車返家，在離家不到1公里處撞上違停大貨車擺設的交通錐，倒向內側雙黃線，不幸遭對向公車輾過身亡。家屬指控，涉嫌肇事的貨車司機及客運公司態度消極，案發後僅各自到靈前捻香一次，客運公司送來慰問金就未再聞問，28日就要告別式，家屬無法接受。

客運公司田姓副理回應，公司有積極面對，派員上香、致贈家屬慰問金，事先與非投訴媒體者的家屬代表達成共識，依民俗慣例、在陳姓阿嬤告別式後，再協調和解事宜，公司不逃避任何責任，針對沈姓司機肇事逃逸、過失致死等刑責，已進入司法程序不便多說，但民事部分，公司負全責到底，與家屬代表聯繫暢通，隨時願意協調。

請繼續往下閱讀...

陳姓阿嬤次子、女兒、孫女等人指控，老母親一生辛勞，車禍當晚忙到快9點才下班，卻遭逢意外，質疑林姓貨車司機違停、擺放警示的交通錐導致肇事，沈姓公車司機經過狹窄山路、也未注意對向騎士摔車，輾死人還肇逃，事後貨車及客運駕駛、客運公司態度不夠積極，讓家屬難以接受。

警方獲報後，對違停的林姓駕駛及肇事逃逸的沈姓公車司機酒測，均無酒精反應，林姓貨車司機辯稱因卸貨臨時停車，所以後方放置交通錐，未料因交通錐絆倒陳婦；沈姓客運司機稱，當時沒感覺輾過人，繼續載客前往終點站。

警方已依涉及過失致死及肇事逃逸罪嫌，將林姓及沈姓司機過失致死、肇事逃逸罪嫌，函送新北地檢署偵辦。

