為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    80歲嬤撞貨車交通錐遭公車輾斃 家屬控違停、肇事兩方態度消極

    2025/10/25 17:28 記者翁聿煌／新北報導
    80歲陳姓阿嬤月初騎機車遇事故身亡，家屬指責涉案司機及客運公司未積極面對。（記者翁聿煌攝）

    80歲陳姓阿嬤月初騎機車遇事故身亡，家屬指責涉案司機及客運公司未積極面對。（記者翁聿煌攝）

    新北市三峽80歲陳姓阿嬤10月初晚上騎機車返家，在離家不到1公里處撞上違停大貨車擺設的交通錐，倒向內側雙黃線，不幸遭對向公車輾過身亡。家屬指控，涉嫌肇事的貨車司機及客運公司態度消極，案發後僅各自到靈前捻香一次，客運公司送來慰問金就未再聞問，28日就要告別式，家屬無法接受。

    客運公司田姓副理回應，公司有積極面對，派員上香、致贈家屬慰問金，事先與非投訴媒體者的家屬代表達成共識，依民俗慣例、在陳姓阿嬤告別式後，再協調和解事宜，公司不逃避任何責任，針對沈姓司機肇事逃逸、過失致死等刑責，已進入司法程序不便多說，但民事部分，公司負全責到底，與家屬代表聯繫暢通，隨時願意協調。

    陳姓阿嬤次子、女兒、孫女等人指控，老母親一生辛勞，車禍當晚忙到快9點才下班，卻遭逢意外，質疑林姓貨車司機違停、擺放警示的交通錐導致肇事，沈姓公車司機經過狹窄山路、也未注意對向騎士摔車，輾死人還肇逃，事後貨車及客運駕駛、客運公司態度不夠積極，讓家屬難以接受。

    警方獲報後，對違停的林姓駕駛及肇事逃逸的沈姓公車司機酒測，均無酒精反應，林姓貨車司機辯稱因卸貨臨時停車，所以後方放置交通錐，未料因交通錐絆倒陳婦；沈姓客運司機稱，當時沒感覺輾過人，繼續載客前往終點站。

    警方已依涉及過失致死及肇事逃逸罪嫌，將林姓及沈姓司機過失致死、肇事逃逸罪嫌，函送新北地檢署偵辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播