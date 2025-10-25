新竹男屢入侵洗衣店偷女內褲 判拘役50天

劉男屢屢侵入洗衣店和民宅偷女性內褲，法官斥法治觀念薄弱累犯難改，依竊盜罪等判處拘役50日。（記者廖雪茹攝）

新竹劉姓男子去年8月到11月間，陸續在新竹市洗衣店及侵入新竹縣民宅，竊取女性內褲，被害人事後發現報案，警方循線逮獲劉男，新竹地方法院依竊盜罪等判處拘役50日。

判決書指出，劉男去年8月4日上午在新竹市自助洗衣竹科店，趁無人注意之時，徒手竊取1條正在清洗的女性內褲，價值300元，得手後把內褲藏在口袋後離去。同月14日晚間，劉男再進入另家自助洗衣店，偷取1條清洗中的女性內褲，價值150元，同樣放在口袋後離去。

同年9月晚間，劉男再到前次同1家自助洗衣店，將洗衣袋拿到角落，翻找他人準備清洗的衣物，碰巧衣物所有人返回，遂將洗衣袋棄置角落離去而未遂。同年11月20日，劉男侵入新竹縣某住家，不明原因自行離去。11月22日，劉男再到新竹縣某洗衣店內，徒手竊取別人正在清洗的兩條內褲，得手後藏於口袋離去。

被害女子分別向新竹縣市警察局報案後，警方調閱監視器畫面，循線逮獲劉男，劉男坦承偷內褲。法官認為，劉男正值青年，不思以己力獲取所需，恣意竊取他人財物，又無故侵入他人住宅，欠缺尊重他人居住安寧及財產法益觀念，顯見其法治觀念薄弱；又被告前有多次竊盜前案紀錄，素行難謂良好，依犯竊盜罪、竊盜未遂罪、無故侵入住宅罪等罪名，共處拘役50日，得易科罰金。

