為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新竹男屢入侵洗衣店偷女內褲 判拘役50天

    2025/10/25 16:42 記者廖雪茹／新竹報導
    劉男屢屢侵入洗衣店和民宅偷女性內褲，法官斥法治觀念薄弱累犯難改，依竊盜罪等判處拘役50日。（記者廖雪茹攝）

    劉男屢屢侵入洗衣店和民宅偷女性內褲，法官斥法治觀念薄弱累犯難改，依竊盜罪等判處拘役50日。（記者廖雪茹攝）

    新竹劉姓男子去年8月到11月間，陸續在新竹市洗衣店及侵入新竹縣民宅，竊取女性內褲，被害人事後發現報案，警方循線逮獲劉男，新竹地方法院依竊盜罪等判處拘役50日。

    判決書指出，劉男去年8月4日上午在新竹市自助洗衣竹科店，趁無人注意之時，徒手竊取1條正在清洗的女性內褲，價值300元，得手後把內褲藏在口袋後離去。同月14日晚間，劉男再進入另家自助洗衣店，偷取1條清洗中的女性內褲，價值150元，同樣放在口袋後離去。

    同年9月晚間，劉男再到前次同1家自助洗衣店，將洗衣袋拿到角落，翻找他人準備清洗的衣物，碰巧衣物所有人返回，遂將洗衣袋棄置角落離去而未遂。同年11月20日，劉男侵入新竹縣某住家，不明原因自行離去。11月22日，劉男再到新竹縣某洗衣店內，徒手竊取別人正在清洗的兩條內褲，得手後藏於口袋離去。

    被害女子分別向新竹縣市警察局報案後，警方調閱監視器畫面，循線逮獲劉男，劉男坦承偷內褲。法官認為，劉男正值青年，不思以己力獲取所需，恣意竊取他人財物，又無故侵入他人住宅，欠缺尊重他人居住安寧及財產法益觀念，顯見其法治觀念薄弱；又被告前有多次竊盜前案紀錄，素行難謂良好，依犯竊盜罪、竊盜未遂罪、無故侵入住宅罪等罪名，共處拘役50日，得易科罰金。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播