老農夫妻駕貨車油門卡死 衝下駁崁翻覆

南投縣竹山鎮79歲老農今天上午開小貨車載73歲妻子上山工作，在山路上油門卡死，貨車衝下駁崁後側翻，消防搜救人員架梯下去，先拉出老農，協助他走梯子上去道路，老農的妻子則卡在副駕駛座直喊痛，後來忍痛移動身體，再由搜救人員拉她出貨車。小貨車雖因撞擊擠壓，所幸老農夫妻經送醫治療，傷勢無大礙。

該起小貨車衝下駁崁的意外，今天上午發生在竹山大鞍山區，79歲老農民開小貨車載著73歲妻子要上山工作，行經叉路要轉入產業道路時，突然油門卡死車子無法控制，直接衝出車道，沿邊坡往下衝入竹林，距離道路約5公尺落差，幸好小貨車側翻後，有竹林擋住做緩衝，兩人狀況不嚴重，但無法脫困而打電話求援。

竹山消防分隊救援人員到場後，利用美式梯沿邊坡下去到竹林內，老農表示可以自行爬出貨車，而其73歲妻子表示腰部受撞擊而感覺疼痛，車子又經撞擊擠壓，她無法自行脫困要有外力協助，因車子側翻，救援人員不容易進入，婦人願意忍痛嘗試移動身體，在靠近車門邊時，由救護人員協助她鑽出車子，再攀登美式梯走上道路。

