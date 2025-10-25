為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    老農夫妻駕貨車油門卡死 衝下駁崁翻覆

    2025/10/25 16:23 記者陳鳳麗／南投報導
    小貨車衝下駁崁，翻覆在竹林內。（南投縣消防局提供）

    南投縣竹山鎮79歲老農今天上午開小貨車載73歲妻子上山工作，在山路上油門卡死，貨車衝下駁崁後側翻，消防搜救人員架梯下去，先拉出老農，協助他走梯子上去道路，老農的妻子則卡在副駕駛座直喊痛，後來忍痛移動身體，再由搜救人員拉她出貨車。小貨車雖因撞擊擠壓，所幸老農夫妻經送醫治療，傷勢無大礙。

    該起小貨車衝下駁崁的意外，今天上午發生在竹山大鞍山區，79歲老農民開小貨車載著73歲妻子要上山工作，行經叉路要轉入產業道路時，突然油門卡死車子無法控制，直接衝出車道，沿邊坡往下衝入竹林，距離道路約5公尺落差，幸好小貨車側翻後，有竹林擋住做緩衝，兩人狀況不嚴重，但無法脫困而打電話求援。

    竹山消防分隊救援人員到場後，利用美式梯沿邊坡下去到竹林內，老農表示可以自行爬出貨車，而其73歲妻子表示腰部受撞擊而感覺疼痛，車子又經撞擊擠壓，她無法自行脫困要有外力協助，因車子側翻，救援人員不容易進入，婦人願意忍痛嘗試移動身體，在靠近車門邊時，由救護人員協助她鑽出車子，再攀登美式梯走上道路。

    73歲婦人忍痛移動身體，鑽到車門邊後由消防救援人員將她拉出車外。（南投縣消防局提供）

    79歲老農脫困後自行走子上到路面。（南投縣消防局提供）

