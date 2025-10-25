AI搶阿妹演唱會門票30張 台南男被抓包判3個月

黃男用AI搶票程式買30張演唱會門票，冒用母親資料登入拓元系統，台南地院判刑3月並沒收筆電。示意圖。（資料照）

黃姓男子為搶購張惠妹演唱會門票，利用AI搶票程式一口氣買下30張，還冒用母親資料登入售票網站。台南地院依行使偽造準私文書罪判刑3月，可易科罰金，並沒收筆電。

法院指出，黃男去年9月在家用筆電登入拓元售票系統，未經母親同意輸入她的身分資料開會員帳號，又用女友與朋友授權的帳號操作「MAXINTERPARK.bot」搶票程式，讓系統自動重複下單，成功買下30張門票，票面價值超過14萬元。警方接獲拓元檢舉後上門搜索，查扣筆電與手機。

黃男在庭上坦承犯行，辯稱只是想幫家人和同事買票，並未打算轉售圖利，也不知道使用程式違法。他表示自己平時收入不高，常搶不到票，才想用自動化工具幫忙訂購，「只是想讓大家都能進場」，並強調沒有收錢或炒票。

法官認為，黃男前年曾因使用不正方式購票案件獲緩起訴，如今仍重蹈覆轍，顯示未真心反省。冒用他人資料並使用程式搶票，破壞售票平台秩序，也讓一般民眾失去公平購票機會。考量他犯後認罪、未轉售牟利，及經濟條件與家庭狀況，量刑3月，可按日1000元易科罰金，並沒收用以犯罪的筆電。

另外，依文化創意產業發展法第10條之1規定，以虛偽資料或其他不正方式利用電腦購買藝文票券者，最重可判3年徒刑或罰鍰300萬元；若再將票券高價轉售，也可依同條處以票面金額10倍至50倍罰鍰，法院提醒民眾勿以AI程式搶票或轉售牟利。

