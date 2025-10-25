北市小客車路口突右轉撞機車 瞬間起火恐怖畫面曝

強大撞擊力道造成機車瞬間起火燃燒。（記者鄭景議翻攝）

58歲的游姓男子今日上午駕駛轎車行經台北市信義路與敦化南路口，路口右轉時疑因不熟悉路況且未注意直行車輛，與沿路直行的35歲周姓女騎士發生碰撞。強大撞擊造成機車瞬間起火燃燒，現場黑煙直竄，幸好周女僅受到多處擦挫傷，意識清楚無生命危險。

警方初步了解，游男駕駛轎車沿文昌街東往西，右轉進入敦化南路1段後，疑似不熟悉路況，隨即又在路口欲右轉信義路4段。游男在變換行向時，因未注意沿敦化南路2段南往北方向直行的周姓女騎士。當時周女疑似車速過快，兩車右前車側瞬間發生碰撞。

猛烈撞擊導致雙方車輛失控偏向路口東北角，更因汽油外洩造成機車瞬間起火燃燒，火勢驚人，機車嚴重燒毀。大安分局獲報後立即前往現場處置，周姓女騎士多處擦挫傷，被送往仁愛醫院治療，所幸意識清楚，沒有生命危險；游男則未受傷。

經警方現場酒測，雙方駕駛酒測值均為0，排除酒駕。大安分局呼籲駕駛人，不熟悉路況應提前減速並留意周遭車輛動態，轉彎前應先顯示方向燈並提前靠左或靠右，避免突然變更行向造成其他用路人反應不及發生事故。詳細起火及肇事原因刻正調查釐清中。

