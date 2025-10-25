為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    YouTuber探險直播「廢校遇男屍」 警帶筆錄上門「曉以大義」送辦

    2025/10/25 14:19 記者黃佳琳／高雄報導
    網紅「未來男友Liann」闖已廢校的高美醫專探險驚見男屍，該影片涉違反《自殺防治法》已自行下架。（資料照）

    

    有64.6萬訂閱的YouTuber「未來男友Liann」到高雄市美濃區已廢校的高美醫專探險，驚見1輛自小客車上有1具男屍，由於影片內容涉及違反自殺防治法，警方今天中午1點半直接到網紅位於楠梓區住處製作筆錄，先「曉以大義」勸他下架影片成功後，再依違反社維法移送橋頭地方法院簡易庭裁處。

    17日晚上8點多，網紅「未來男友Liann」與「丸子King」相約到已廢校的高美醫專，看到1部車輛，內有男子坐臥駕駛座上，且疑似有屍水流出，現場瀰漫一股難聞臭味，他們靠近查看，驚見1名男子陳屍車上，除了趕緊報案，並把相關探險過程製作成「驚魂車內輕X案」發布。

    高市衛生局指出，「未來男友Liann」的影片中，出現自殺現場、工具及方式，屬「傳播自殺方法」情節，違反自殺防治法精神及衛生福利部「媒體報導自殺八不六要」指引，易造成模仿效應及社會負面影響，可依違反《自殺防治法》規定處10萬元以上、100萬元以下罰鍰；經警方與網紅「曉以大議」溝通後，網紅擔心挨罰，同意自行下架影片。

    另外，影片內容另涉及社會秩序維護法第63條第1項第5款規定「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，警方原本打算傳喚網紅到案，但考量他近期工作滿檔無法配合，警方今天下午1點半前往網紅位於楠梓區住處製作筆錄，訊後移送橋頭地方法院簡易庭裁處。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

