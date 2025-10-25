獨家》台、美、帛琉交換情資建功 剷除太子集團跨國詐騙鏈

柬埔寨詐團太子集團（Prince Holding Group）創辦人陳志。（擷取自太子控股集團官網）

太子集團控股（Prince Holding Group）涉在柬埔寨經營賭場、電信詐騙，美國司法部起訴集團董事長陳志等人，查扣價值約150億美元（台幣約4500億）比特幣，其中台灣有9家公司遭列入制裁名單；本報掌握，其實我調查局很早就掌握9家公司捲入太子集團犯罪，也持續和美國進行情報交換。對此，台北地檢署已就調查局所掌握的情資進行追緝。

此外，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）去年連任，重申台帛邦交穩固後，在地洗錢、賭博、詐騙等集團犯罪明顯增多，台灣、美國及帛琉三方在情報交換時發現，背後疑似是中共所為，目前推測是中國意圖動搖台帛邦交，不斷利用太子集團等犯罪集團以投資為名，於帛琉註冊公司，從事不法行為。

請繼續往下閱讀...

此次太子集團電信詐騙案，台、美、帛琉三方早已有合作。其中調查局長陳白立去年底出訪帛琉，拜會帛琉司法部代理部長/檢察總長Ernestine K. Rengiil等重要官員，並分享我國偵辦電信網路詐欺機房及線上博弈水房實務經驗。據了解，當時陳白立也針對太子集團犯罪一事，與當地政府進行廣泛討論。

知情人士透露，美國、台灣、帛琉針對太子集團犯罪行為，早已進行情報交流，其中美國司法部公布的制裁名單中，提到的台灣9家公司、3名女子，調查局很早就有掌握，也和美國、帛琉進行情資交換，三方緊密合作，目前也仍在進行中。

不僅如此，調查局去年陸續派4名任務型法務秘書駐點於帛琉，與當地警方上課，授予洗錢防制與犯罪偵查技巧等，並協助查獲多起詐欺犯罪，並破獲許多水房、機房。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法