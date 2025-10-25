大叔假冒醫大生騙4少女拍性影像 二審維持重判9年

台中林姓男子假冒醫大生，誘騙少女拍攝性影片，一審判9年上訴二審，台中高分院認量刑妥適駁回上訴，維持9年徒刑。（記者陳建志攝）

台中一名林姓男子已經46歲，卻假冒成18歲醫學系男大生，上網和4名少女聊天、交往，要求少女先上4堂「性愛課程」後才能和他碰面，卻一人分飾兩角，和少女性交、拍攝性愛影片，經其中一名少女告訴學校輔導老師全案才曝光，台中地院審理後認為林男觸犯兒童及少年性剝削防制條例等5罪，共判處9年徒刑，上訴二審仍遭駁回，維持原判。

判決指出，林男自稱是醫學系大學1年級學生，2022年11月透過社群軟體認識一名國中少女，告知如希望雙方見面，必須要先前往一名老師住處，學習男女間性愛之事，該課程共計4堂，費用新台幣1萬5千元，自己已先預繳學費，等上完課雙方就可以見面。

請繼續往下閱讀...

2023年1月，少女前往台中市某地點，和一人分飾兩角的林男見面，少女上課後林男持續關心，待第2次少女到同地點後，就要求拍攝少女脫衣，以及兩人性交、口交的影像。

之後林男又透過網路，分別與3名未滿18歲的少女交往，慫恿稱「情侶間想看私密部位影像是很正常、情侶間應該互相信賴」，引誘3名少女拍攝裸露身體，還有撫摸私密處的影像再傳給林男。

直到其中一名少女，將此事告知學校輔導老師，全案才曝光，警方持搜索票前往林男住處搜索，查扣手機與相關影像，並由檢方起訴。

林男在台中地院審理期間坦承犯行，加上有4名少女和家長證詞，法官考量其犯後坦認犯行，且已與其中2名少女達成和解及進行部分賠償，依1個以詐術使少年被拍攝性影像罪判他7年6月，依4個引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪各判3年2月至3年10月，5罪應合併執行9年。

林男上訴二審表示，已經與其中2名少女達成和解，並依調解條件按時給付，犯後態度良好，認為各罪量刑均高於最低刑度，顯有過重，請求從輕量刑並宣告緩刑。

不過台中高分院法官認為，所處各罪刑度及所定應執行刑皆符合罪刑相當原則，並無輕重失衡，且不宜宣告緩刑的理由也屬正當，駁回上訴，維持原判。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

