一天殺6小時、月薪不到25K 台南魚工職災求償敗訴

葉男在永康魚攤長期以高頻宰殺與搬運工作維生，主張罹患職業病向雇主求償近90萬元。法院認定他離職17個月後才確診，與工作無關，僅判補提勞退5萬多元。

葉男長年在永康兵仔市魚攤殺魚搬運，右手每分鐘操作37次、左手28次，月薪不到25K，主張因重複動作造成職業病，求償近90萬元。台南地方法院認為，葉男離職17個月才去就醫鑑定，僅判雇主補提勞退金5萬多元。

葉男自2019年8月起受雇於李姓魚販，每天從清晨5時半至中午12時半工作，週休一天，處理龍膽石斑、鮭魚、土魠、鱸魚等魚貨，每尾重達20至160斤，需長時間反覆剖魚、搬運外場。

薪資部分，葉男雖然聲稱月薪3萬6000元，但其向台南市勞工局申請調解時自載月薪2萬4000元，也未提出薪資單或轉帳紀錄。法院採信實領為2萬4000元，並認2022年勞退計算應以基本工資2萬5250元為基準，雇主應按月提繳6％。

這件求償訴訟的關鍵，是葉男就醫時間，病歷顯示葉男於2022年7月離職當日就醫主因為胸痛與肺炎，當時並無手腕病變紀錄；直到2023年12月才在成大醫院首次確診雙手腕隧道症候群。成大醫院鑑定指出，若屬勞動引起，症狀應在停止操作30天內出現，本案相隔17個月，不符職業病時序；且舊病歷無相似症狀，難認與殺魚工作有關。

法官認為，職業災害須具業務起因性與業務遂行性，葉男雖從事高風險工作，但未能舉證病症在職期間形成，證據不足，最終判決，雇主應補繳2019年至2022年間勞退金5萬1080元至勞保局專戶，其餘職災與醫療費請求全數駁回。

