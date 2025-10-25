為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    南投30歲男凌晨墜崖 循微弱嘔吐聲搜救到人

    2025/10/25 13:17 記者陳鳳麗／南投報導
    30歲男子墜落30公尺山谷下方，搜救人員聽聲辨位找到人。（南投縣消防局提供）

    30歲男子墜落30公尺山谷下方，搜救人員聽聲辨位找到人。（南投縣消防局提供）

    南投縣凌晨傳墜崖意外！30歲男子墜落30公尺深谷底，夜色昏暗、山勢險峻，谷底傳出微弱的嘔吐聲，水里、信義消防搜救人員循聲辨位找到人，溪床濕冷、地面鬆軟毫無路徑，搬運困難，救援人員利用繩索拖拉系統，搭配器材車吊臂當固定點，終於將傷者拉上路面送醫救治。

    南投縣消防局今天（25日）凌晨近2點接獲警方轉報，水里鄉台21線與頂安路口，現場太暗無法看到下方，帶隊官聽見下方傳出微弱嘔吐聲，研判仍有生命跡象。

    現場沒有路徑可往下走，搜救人員必須沿著濕滑崖壁坡面下切，救災救護指揮中心隨即群呼水里與信義義消前往支援，並攜帶繩索、照明前來。

    凌晨2點時32分搜救人員終於與傷者接觸，30歲男性傷者意識不清，全身多處擦挫傷，墜落深度約30公尺（10層樓深）。由於溪床濕冷、地面鬆軟，搬運作業極困難，救援人員在現場先用頸圈固定患者頸部，使用SKED固定傷患，並利用繩索拖拉系統，搭配器材車吊臂當固定點，全員協力將傷者一點一點拉升。歷經近一個半小時奮戰，終成功將傷者拉上道路，再由救護車送竹山秀傳醫院急救。

    搜救人員利用繩索和人力，將墜崖傷者慢慢拉上來。（南投縣消防局提供）

    搜救人員利用繩索和人力，將墜崖傷者慢慢拉上來。（南投縣消防局提供）

    現場昏暗加上沒有路徑，搜救人員花了1.5個小時才將傷者拉上路面。（南投縣消防局提供）

    現場昏暗加上沒有路徑，搜救人員花了1.5個小時才將傷者拉上路面。（南投縣消防局提供）

