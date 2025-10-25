醉到睡在路中央！ 內湖男酒測0.57撞警車被員警破窗拖人

劉姓男子爛醉後竟將轎車停在堤頂大道一段路中央昏睡。（記者鄭景議翻攝）

台北市內湖區23日深夜驚傳一起危險酒駕案！一名45歲的劉姓男子，爛醉後竟將轎車停在堤頂大道一段路中央昏睡。內湖警方獲報趕抵後，緊急以巡邏車進行防護，不料劉男卻突然驚醒並移動車輛衝撞警車，嚇得員警立刻破窗將其強制拖離。經酒測，劉男酒測值高達0.57mg/L，當場遭警方依公共危險及妨害公務罪嫌逮捕送辦。

23日晚間11時30分許內湖分局接獲通報，指稱堤頂大道一段有一部轎車停在路中央，駕駛疑似在車內昏睡不醒，情況相當危險。

員警火速趕抵現場後，確認一名劉姓男子倒在駕駛座上昏睡。為避免劉男突然清醒並移動車輛，造成二次交通事故，員警立即將巡邏車停在劉男車前進行防護，並在車旁不斷呼喚駕駛。

不料，在呼喚過程中，劉男突然移動車輛，直接碰撞到前方的警用巡邏車。為防止劉男進一步失控，員警當機立斷，立即破壞該車左前車窗，將劉男強制拉離車輛。

警方隨即聞到劉男全身散發出濃厚的酒味，經現場酒測，結果高達0.57mg/L，已遠超標準值。全案詢後，警方依公共危險罪及妨害公務罪，將劉男移送士林地檢署偵辦。

