為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    醉到睡在路中央！ 內湖男酒測0.57撞警車被員警破窗拖人

    2025/10/25 13:24 記者鄭景議／台北報導
    劉姓男子爛醉後竟將轎車停在堤頂大道一段路中央昏睡。（記者鄭景議翻攝）

    劉姓男子爛醉後竟將轎車停在堤頂大道一段路中央昏睡。（記者鄭景議翻攝）

    台北市內湖區23日深夜驚傳一起危險酒駕案！一名45歲的劉姓男子，爛醉後竟將轎車停在堤頂大道一段路中央昏睡。內湖警方獲報趕抵後，緊急以巡邏車進行防護，不料劉男卻突然驚醒並移動車輛衝撞警車，嚇得員警立刻破窗將其強制拖離。經酒測，劉男酒測值高達0.57mg/L，當場遭警方依公共危險及妨害公務罪嫌逮捕送辦。

    23日晚間11時30分許內湖分局接獲通報，指稱堤頂大道一段有一部轎車停在路中央，駕駛疑似在車內昏睡不醒，情況相當危險。

    員警火速趕抵現場後，確認一名劉姓男子倒在駕駛座上昏睡。為避免劉男突然清醒並移動車輛，造成二次交通事故，員警立即將巡邏車停在劉男車前進行防護，並在車旁不斷呼喚駕駛。

    不料，在呼喚過程中，劉男突然移動車輛，直接碰撞到前方的警用巡邏車。為防止劉男進一步失控，員警當機立斷，立即破壞該車左前車窗，將劉男強制拉離車輛。

    警方隨即聞到劉男全身散發出濃厚的酒味，經現場酒測，結果高達0.57mg/L，已遠超標準值。全案詢後，警方依公共危險罪及妨害公務罪，將劉男移送士林地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播