    首頁 > 社會

    天道盟成員與妻在家搞製毒工廠 毒品藏在烘衣機

    2025/10/25 12:23 記者王冠仁／台北報導
    警方在烘衣機中搜出毒品。（記者王冠仁翻攝）

    警方在烘衣機中搜出毒品。（記者王冠仁翻攝）

    天道盟正義會成員王俊凱跟邱姓妻子，涉嫌在家設立地下製毒工廠，並找來羅姓、吳姓成員幫忙出貨；王平時擔心警方上門查緝，還將毒品全部藏在家中一台烘衣機當中。警方根據一宗毒品案溯源追查，發現毒品來自王，警方布線跟監，蒐證完備後登門逮人，果然在烘衣機當中查扣大量毒品；王等4人被警方依毒品罪嫌送辦，檢方也在近日將其起訴。

    北市警中正一分局在今年7月時，於新北市新莊區逮到一名下游毒販，警方查扣毒販的手機後分析相關通聯、對話紀錄，發現毒品來自天道盟正義會成員王俊凱。

    警方布線追查，這才發現原來35歲王嫌平時跟邱姓妻子在桃園住處內經營地下製毒工廠，他透過羅姓與吳姓同夥，先是取得毒品原料，於住處內分裝毒咖啡包、含有「依托咪酯」成分的喪屍菸彈等毒品，再透過同夥出貨給下游毒販。

    案經警方蒐證完備、掌握王等4人的作息與行蹤後，警方兵分多路登門逮人，還在王與邱的住處內，於一台烘衣機內查扣大量毒品，包含依托咪酯半公斤、愷他命、卡西酮、製毒攪拌器1台、封口機2台、各式器皿及分裝袋等，同時查扣64萬元販毒現金。

    警方最後將王等4人依組織犯罪防制條例及毒品危害防制條例等罪嫌送辦，他們也在近日被檢方偵結起訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方登門逮捕王嫌。（記者王冠仁翻攝）

    警方登門逮捕王嫌。（記者王冠仁翻攝）

