為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    停車糾紛持48公分開山刀揮砍鄰婦 男涉殺人未遂被起訴

    2025/10/25 11:48 記者謝武雄／桃園報導
    檢方以殺人未遂罪將林男起訴。圖為桃園地檢署。（資料照）

    檢方以殺人未遂罪將林男起訴。圖為桃園地檢署。（資料照）

    68歲林姓男子因對鄰居高姓婦人平日就有積怨，今年4月25日，林男駕車返回住處欲停車，與高婦發生衝突，林竟返家拿出長約48公分開山刀，衝到高婦家，對著高婦背部、頭部、頸部、手部揮砍數下，導致高婦左頸、左臉、左上臂及背部多處撕裂傷等傷害，所幸高婦的先生見狀奪下開山刀才阻止攻擊，全案偵結，檢方以殺人未遂罪將林男起訴。

    檢察官開庭時，林姓男子坦承持開山刀揮砍高姓婦人，只是想要教訓高婦，且當時也是用刀背砍高婦，林男律師也為被告辯護稱：高婦傷口並不深，倘被告有殺人之犯意，不可能只有這種傷勢。

    但檢方調查，高姓婦人長期以來只要林姓男子回家時就會探頭向林男住處查看，並有多次大力甩門動作，令林男感到不悅，又於案發當日與高婦發生停車糾紛，顯見林男對高婦積怨已深。

    此外林男持開山刀揮砍高婦背部時，高婦遭砍衣物及外套破口筆直平整，絕非開山刀刀背揮砍所為，另林男攻擊高婦頭部、頸部，都是人體中最脆弱部位，且高婦僅以徒手抵抗，若林男無殺人犯意，何須在高婦手無寸鐵、僅能徒手隔擋之武器不對等情狀下，仍痛下重手，林男辯稱主觀上無殺意云云，屬事後卸責之詞，不足採信，故全案以殺人未遂罪嫌起訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播