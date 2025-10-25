停車糾紛持48公分開山刀揮砍鄰婦 男涉殺人未遂被起訴

檢方以殺人未遂罪將林男起訴。圖為桃園地檢署。（資料照）

68歲林姓男子因對鄰居高姓婦人平日就有積怨，今年4月25日，林男駕車返回住處欲停車，與高婦發生衝突，林竟返家拿出長約48公分開山刀，衝到高婦家，對著高婦背部、頭部、頸部、手部揮砍數下，導致高婦左頸、左臉、左上臂及背部多處撕裂傷等傷害，所幸高婦的先生見狀奪下開山刀才阻止攻擊，全案偵結，檢方以殺人未遂罪將林男起訴。

檢察官開庭時，林姓男子坦承持開山刀揮砍高姓婦人，只是想要教訓高婦，且當時也是用刀背砍高婦，林男律師也為被告辯護稱：高婦傷口並不深，倘被告有殺人之犯意，不可能只有這種傷勢。

但檢方調查，高姓婦人長期以來只要林姓男子回家時就會探頭向林男住處查看，並有多次大力甩門動作，令林男感到不悅，又於案發當日與高婦發生停車糾紛，顯見林男對高婦積怨已深。

此外林男持開山刀揮砍高婦背部時，高婦遭砍衣物及外套破口筆直平整，絕非開山刀刀背揮砍所為，另林男攻擊高婦頭部、頸部，都是人體中最脆弱部位，且高婦僅以徒手抵抗，若林男無殺人犯意，何須在高婦手無寸鐵、僅能徒手隔擋之武器不對等情狀下，仍痛下重手，林男辯稱主觀上無殺意云云，屬事後卸責之詞，不足採信，故全案以殺人未遂罪嫌起訴。

