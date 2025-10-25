土城詭異命案！ 同室女疑「中邪」殺閨蜜遭收押

新北地檢署偵辦新北市土城區命案，法院今天凌晨裁定將陸女羈押禁見。（資料照）

新北市土城區前天發生詭異命案！新北市土城區39歲陸姓女子前天謊報某社區大樓19樓火警，警方、消防人員趕抵，沒看到火煙，卻發現1具女屍，經查死者是陸姓女子的馬姓女閨蜜，疑似窒息死亡；新北市警土城分局勘查現場，發現屋內凌亂有「做法事」痕跡，陸女精神渙散疑似中邪，無法回答問題，還不時直呼「亡靈附身」，警方不排除馬女死亡與陸女有關，依殺人罪嫌將她移送法辦。新北地檢署昨複訊後，以陸女涉犯殺人重罪，有逃亡、串證之虞向法院聲請羈押；法院今（25日）凌晨裁定將陸女羈押禁見。

警方調查，38歲馬姓女子的胞姊因病過世，馬女心情沮喪，陸女為姊妹倆的閨蜜，本月18日陸女和馬女一起到馬女姊姊的住處，2人合住一段時間，祭奠馬女亡姊。前天下午2時，陸女打119報案，表示該住處發生火警，警、消趕抵，沒看到有何火煙，但赫見馬女陳屍浴室門口，且已死亡多時。

請繼續往下閱讀...

警方封鎖現場勘查，屋內有一堆香灰，以及1條濕透的棉被蓋在馬女臉上，四肢已有僵硬跡象，身上沒有外傷，現場也沒有打鬥痕跡，屋內沒有留下遺書。據了解，警、消抵達時，陸女開門讓警、消進屋後，即站在一旁，面對警方詢問，直呼「亡靈附身」，讓警方錯愕不解。

警方將陸女帶回警分局詢問，陸女仍句句不離鬼神，語意無邏輯，精神狀況不穩定，無法清楚論述馬女死亡過程。警方勘查認為，馬女疑窒息死亡，確切死因有待解剖後才能進一步釐清，詢問後將陸女依殺人罪嫌送辦；檢方複訊後晚上向法院聲請羈押禁見，法院漏夜召開羈押庭，今天凌晨0時許，以陸女殺人嫌疑重大，有逃亡、串證之虞，裁定將陸女羈押禁見。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法