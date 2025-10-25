為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    老公「開放式關係」玩過頭 法官因一句話判賠20萬

    2025/10/25 11:25 記者林嘉東／新北報導
    新北市林姓男子與妻子婚後約定「開放式關係」，林傳訊息給外遇對象「我只有愛你」，讓妻子無法忍受提告求償百萬。（情境照）

    新北市林姓男子與妻子婚後約定「開放式關係」，林傳訊息給外遇對象「我只有愛你」，讓妻子無法忍受提告求償百萬。（情境照）

    鄭姓人妻不滿林姓老公先後與小晴（化名）、小美（化名）交往，拿出先生和2人的親密對話，控訴先生與2人發生性行為，讓她罹患憂鬱症，向先生求償100萬元精神慰撫金；林抗辯，婚前即與妻子約定開放式關係，可與對方以外的人發生性行為。

    新北地院法官審理認為，林與小美交往，妻子事先並不知情，加上又傳訊息給小美「我只有愛你」，讓妻子崩潰，據此判林要賠妻子20萬元。

    鄭婦控訴，她與先生5年前結婚，前年先生到新加坡出差後，她發現先生手機內與小晴有多張親密照與性行為照片；去年先生假泰國曼谷出差之名，實際上與小美一起旅遊，手機裡不僅有2人出遊親密照片、旅遊紀錄短片，還傳訊息給小美「愛你真的很慘」、「我只有愛你」，以先生2度外遇，讓她承受極大痛苦而罹患憂鬱症，提告向先生求償100萬元精神慰撫金。

    林抗辯稱，她與小晴發生性行為，妻子事先是知情的，至於跟小美的泰國行，還有其他友人一起出遊，僅與小美一起逛街、聚餐；再說，他與妻子結婚前，即約定開放式關係，婚後可以在對方知情同意下，與他人發生性行為。

    法院審理認為，鄭與林結婚前，確實有約定開放式關係，且雙方都曾於婚姻期間與他人發生性行為，依林與小晴的對話紀錄，妻子不僅知情，還以「那你躺這讓她服務吧」、「然後自摸嗎」等語回應，甚至開玩笑要看遠端直播，因此認定林與小晴的交往，並未侵害配偶權。

    不過，林與小美的交往，法官發現2人出遊時不僅十指緊扣、貼臉，林還製作旅遊紀錄短片，加上傳訊息給小美「愛你真的很慘」、「我只有愛你」，顯示林不僅表達對小美的愛意，還有追求的意思，當林對小美說「我只有愛你」時，妻子的地位與價值，顯然將蕩然無存，加上鄭婦主張，她並不知道先生與小美交往，也未同意，才在知道後情緒崩潰，因此認定，林婚後與小美交往，已違反婚姻忠誠義務，侵害妻子配偶權，判林要賠償妻子20萬元精神慰撫金。

