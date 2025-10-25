指示員工走私45隻印度星龜等保育動物入境 法官認為數量非微判刑8月

江男指示員工走私的印度星龜為保育類動物，圖為同型動物。（摘自台北市立動物園圖譜）

38歲江姓男子在泰國經營觀賞魚業，了解保育類動物在台灣市場行情，遂指示泰籍女員工購買活體動物夾帶入境，女員工依江男指示，招攬另名泰籍女子協助參與走私，2女攜帶45隻印度星龜、5隻美國牛蛙、2隻紫金蟒，於2月8日入境通關時被當場查獲，檢方查出江男為累犯，偵結依違反野生動物保育法起訴，並建請法院從重量刑，桃園地院判決江男有期徒刑8個月。

檢警調查，2名泰女於2月8日在泰國恰圖恰市集購得印度星龜、美國牛蛙、紫金蟒後，將活體動物夾藏於長裙口袋內，同日自泰國搭乘長榮航空班機抵達桃園國際機場後，在第二航廈廁所，將夾藏的活體動物放入行李箱中，再將長裙更換為長褲，於入境通關查驗時被台北關人員與航警查獲，他們供稱走私成功可各獲1萬泰銖酬勞。

江男到案後坦承犯行，檢方認為，江男違反野保法，並觸犯同法之非法輸入保育類野生動物活體罪嫌，被告與2名泰女具有犯意聯絡及行為分擔，均以共同正犯論處，2泰女另案偵辦。

法官審理認為，江男所為嚴重影響保育類野生動物生存，對於境內生態平衡、環境安全、防疫安全均生衝擊與高度風險，惟念他犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其輸入保育類野生動物數量非微，且為累犯，暨被告智識程度、家庭經濟生活狀況等一切情狀，處以8個月有期徒刑。

至於扣案印度星龜為保育類野生動物，屬犯罪客體，扣案美國牛蛙與紫金蟒屬一般野生動物，與本案無關。

