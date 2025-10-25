高雄建案施工挖倒7棟透天 被害住戶領千萬賠償金竟挨告

高雄建案施工不慎造成7戶透天損毀。（資料照）

高市前金區自強一路「東金御所」建案，施工不慎造成周邊道路嚴重塌陷，7棟透天厝列危樓、其中3間傾斜成了「比薩斜塔」，營造廠商撥了1千多萬到提存所，郭姓被害人將錢領出後，竟遭營造廠提告要求返還，住戶傻眼「我家倒了，領錢哪裡有錯？」法官也認為郭姓被害人領錢並非不當得利，判營造廠敗訴。

判決指出，2021年間，育碼建設公司在自強一路興建地上14層、地下2層的建物，將鋼筋混凝土造建造工程發包給壬寶營造公司，壬寶將其中「鋼板樁工程」轉包富貿營造公司，2022年3月因施工不慎先發生一次路面坍塌，不到半年又發生一次，造成建案旁郭姓住戶在內的7戶透天厝嚴重受損。

壬寶營造為求復工，依高雄市建築工程施工損壞鄰房事件爭議調處辦法，委請高雄市建築師公會鑑定，確認郭家建物重建費用883萬餘元，加2成後為1060萬餘元，壬寶營造把錢辦理提存法院後，被郭姓被害人領走；壬寶營造不滿，認為這筆錢是「擔保提存」，而非「清償提存」，更不是雙方和解金，且原建物只值100多萬元，要求郭姓被害人返還900多萬元。

高雄地方法院審理時，郭姓被害人說，他家7口人從房屋倒塌後，一直在外租房，損失超過1800萬元，他只領走1060萬元，根本比實際損失還少，不認己有不當得利；法官綜合相關事證後，認定這筆錢為壬寶營造同意給付給郭家的賠償金額，郭男領錢有據，判營造廠敗訴，可上訴。

