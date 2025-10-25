為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台東關山分局破連續住宅竊案 縣警局與東檢頒破案茶

    2025/10/25 11:15 記者黃明堂／台東報導
    台東縣關山分局破連續住宅竊案，縣警局及東檢贈破案茶。右起分局長龔士哲、主任檢察官柯博齡、局長蔡燕明、專案小組偵查佐莊永長、偵查隊長鄭志舷。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣關山分局破連續住宅竊案，縣警局及東檢贈破案茶。右起分局長龔士哲、主任檢察官柯博齡、局長蔡燕明、專案小組偵查佐莊永長、偵查隊長鄭志舷。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣警察局關山分局破獲一起連續住宅及工地竊盜案件，查獲51歲慣竊林姓男子，獲台東地院裁定羈押，解除當地居民心理壓力。縣警察局局長蔡燕明昨晚特地與台東地方檢察署主任檢察官柯博齡一同前往關山分局慰勉專案人員，並在分局長龔士哲及偵查隊長鄭志舷陪同下，親往偵查隊頒發破案茶，由專案小組成員偵查佐莊永長代表受獎。

    關山警分局表示，自7月至10月間，池上鄉地區陸續發生多起民宅及工地遭竊案件，失主損失包括電視螢幕、工具箱組、瓦斯熱水器、電熱水器、割草機及現金等物，造成居民人心惶惶。關山警察分局獲報後，立即由偵查隊與池上聯合所組成專案小組，積極調閱各案發地點及周邊道路監視錄影畫面，分析可疑人車動態，循線鎖定具多次竊盜前科的林姓男子涉有重嫌，逮捕後由檢方聲押獲准。

    蔡燕明表示，住宅竊盜案件雖屬財產犯罪，但對民眾心理造成的影響甚鉅。住宅是每個人心中的避風港與安全象徵，一旦發生竊案，往往讓受害者產生極大不安與恐懼感。因此，警察將此案列為重點偵辦，並整合刑警大隊與偵查隊能量，運用監視影像、行動軌跡比對等科學辦案技術，終於在短時間內鎖定嫌疑人行蹤，迅速將其查緝到案。此次破案不僅挽回民眾損失，更重要的是重建居民對社區安全的信心，關山分局能在短時間內破獲本案，正是團隊協調與專業精神的最佳展現，期勉同仁持續維持高效能偵查能量，為地方治安穩定再添助力。

    主任檢察官柯博齡則對專案小組的偵辦成果給予高度肯定。他表示，檢警合作是維護法治社會的重要基石，警方能迅速查明真相、蒐證明確，展現了優異的偵查實力。未來檢方將持續與警方緊密配合，從法律面予以強而有力的支持，共同打擊各類不法行為，讓民眾生活在更加安全的環境中。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播