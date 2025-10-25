懸賞50萬元！新北老翁登宜蘭叢雲山失聯7天 家屬祭重金尋人

宜蘭搜救隊入山找尋失聯楊翁。（宜蘭縣消防局提供）

來自新北市三峽的79歲楊姓老翁，19日搭火車至宜蘭龜山車站後，從梗枋古道入山，獨攀叢雲山卻失聯，迄今已第7天，家屬貼文公開重金懸賞50萬元，懇請各界協尋老父，宜蘭縣、新北市消防局聯手搜救多日未果，將持續搜索叢雲山等相關山徑；宜蘭本月迄今已發生3起山域、公路失聯搜救案件。

楊翁家屬低調不願受訪，但在臉書發文寫道，楊父原訂參加新北市山岳協會舉辦的19日叢雲山七路會師活動，因天候不佳取消，他仍於當日前往，最後於北關農場內詢問員工朝日步道及叢雲山方向。

請繼續往下閱讀...

據了解，北關農場大門監視器有拍到楊翁自農場出來後，轉往慈雲山方向路線前進，家屬因多日手機聯繫不上父親，在21日向警消報案，宜蘭縣消防局獲報後，隨即出動大里分隊上山馳援，連同林保署人員，首批搜救隊約有6人徒步入山。

由於楊翁19日迄今失聯已第7天，家屬心急如焚，在臉書分享尋父貼文，公開懸賞重金50萬元，懇請各界協尋，並提及父親當日衣著為黑色棒球帽、淺色外套、黑色上衣、牛仔褲、雨鞋、淺綠色背包以及淺紫邊雨傘。

宜蘭縣消防局連續多日入山搜救，新北市消防局也加入救援行列，2地約出動近20名人力，搜索範圍擴及步道口進入後走岔路進入和興保線道、原維修電塔聯絡道路，以及梗枋北溪、北勢坑中途鞍部等地，後續將再擴大搜索。

宜蘭山域近日不平靜，除19日這起79歲新北楊翁失聯山搜外，6日也發生75歲台中楊翁，疑似要赴花蓮光復災區，自蘇澳徒步走進舊蘇花公路後人間蒸發的案件；16日也有2名山友攀登蘭陽五大名山之一的阿玉山後失聯，其中1人自行下山，另1人則被搜救隊發現溺斃山中深潭。

新北三峽楊翁失聯，搜救隊集結入山搜尋。（宜蘭縣消防局提供）

山徑林相複雜，加上山區大雨，增加搜救難度。（宜蘭縣消防局提供）

搜救隊涉水尋找失聯楊翁。（宜蘭縣消防局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法