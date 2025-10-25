中州科大烏干達學工案外案！移民署官員收禮被懲戒降2級改敘、罰30萬

曾喧騰一時的中州科技大學大烏干達學工案，爆發案外案，移民署黃姓官員因不當收受威士忌洋酒等贈禮，介入外籍生簽證事宜，被懲戒法院判決降2級改敘、罰30萬元。（記者楊國文攝）

曾喧騰一時的中州科技大學烏干達學工案，傳出案外案。檢方偵辦期間，意外查出時任移民署派駐南非普利托利亞秘書黃男，收受涉案的中州科大柴姓前副校長交付威士忌洋酒、茶葉、萬寶龍鋼筆等精品，而不當介入協調外籍生赴台簽證事務，依貪污罪將黃男起訴，但法院認定證據不足判無罪確定，內政部仍認定黃男有違失，違反公務員服務法規定，移請懲戒；懲戒法院一審判決黃男降2級改敘、罰款新台幣30萬元，可上訴。

判決指出，中州科大2022年間傳出以高額獎學金，吸引烏干達外籍生來台就讀，卻淪為黑工，每月工時超過300小時，彰化地院去年6月依人口販運防制法，判決柴姓前副校長和藍姓前推廣中心中任，各5年6月、5年，已上訴二審。

請繼續往下閱讀...

彰化地檢署偵辦此案，發現移民署中區事務大隊台中市視察黃男在擔任該署國際及執法事務組國際科派駐南非普利托利亞秘書期間，接受柴姓副校長請託，答應協助解決烏干達籍留學生取得赴臺簽證問題，逾越其職務分際，為柴男協調及聯繫立委助理、台中市議員等人，2019年9月間收受柴男交付的10份威士忌酒禮盒（每盒2瓶共20瓶，總價2萬元），以代送禮給台中市議員為由，收受柴男交付的萬寶龍最新款文學家系列，價值3萬7千元的限量鋼筆一支。

彰檢依貪污治罪條例的利用職務詐取財物等罪，將黃男起訴，但彰化地院審理認為，無法證明柴男有誤信黃男利用職權、或黃男介紹民代能介入處理簽證、發揮影響力而送禮，也無法認定黃男介紹相關人士與柴男送禮之間有因果關係，判黃男無罪。檢方不服上訴，經台中高分院判決駁回，黃男獲無罪確定。

內政部認為，黃男所為，違反公務員服務法第6條「公務員應誠信清廉…不得有損害公務員名譽及政府信譽行為」、第7條「不得假借權力，圖本身或他人之利益」等規定，有懲戒必要，移請懲戒法院懲戒。

黃男答辯坦承收受柴男交付的威士忌洋酒、萬寶龍鋼筆、茶葉等物，收受的物品大多分送給同事，他對此事深感後悔，請考量他在本職上努力工作，請求從輕處分。

懲戒法院一審認為，黃男是負責國際移民事務執法機關的公務員，並長期奉派外國，卻輕率受託不當介入非其職務範圍的協調外籍生赴台簽證事務，並收受饋贈，嚴重損害政府信譽及機關形象，判決降2級改敘、罰款新台幣30萬元。

