自認刮刮樂中10萬只拿到1千 男客噴漆駡黑店下場出爐

許姓男子玩刮刮樂自認中獎10萬元，但向店家兌獎時只拿到1千元，他認為店家A錢竟噴漆撒冥紙洩憤。示意圖，無關當事店家。（資料照）

許姓男子過年試手氣，玩玩刮刮樂自認中了10萬元獎金，但拿給店員兌換時只拿到1千元，他竟拿著冥紙和噴漆去店家書寫「這裡10萬到陰曹地府享用吧」、「黑店Ａ我10萬不還」，被一審法官依散布文字誹謗罪和毀損罪各判拘役55日和40日，許不服上訴，二審法官也不信他有中10萬元，判他敗訴。

判決指出，去年2月過年期間，許姓男子到小港區某彩券行玩刮刮樂，他自認中了10萬元獎金，但拿給店員兌獎時只拿到1千元，許男默默收下錢，不吵不鬧離開後，竟報警提告詐欺和侵占罪。

請繼續往下閱讀...

高雄地檢署偵查時，檢察官認為店家沒有問題，因此偵結處分不起訴，許男不服聲請再議，也被高雄高分檢駁回；許男認為自己的10萬元打水漂，去年11月26日凌晨1時，拿了一堆冥紙到彩券行門口亂撒，並拿出噴漆，在鐵捲門噴寫「這裡10萬到陰曹地府享用吧」、「黑店Ａ我10萬不還」。

業者一早開門時傻眼，報警後循線逮捕許男，高雄地方法院審理時，許男坦承犯行，但仍氣憤難平，嗆聲罵店家是「黑店」只是在陳述事實，且送冥紙給店家以後到陰曹地府享用，這樣很剛好；法官認為，許男噴漆書寫的文字已足以貶損業者名譽，且他指謫內容並無所憑，因此依散布文字誹謗罪判拘役55日，而鐵捲門受損部分則依毀損罪判拘40日，均得易科罰金。

許男不服上訴，認為自己稱店家是黑店及A10萬不還都是事實，不會妨害他人名譽，加上人早晚都會死，所以說10萬給他到陰曹地府享用也不算恐嚇；二審法官認為，許男如果自認被店家A錢，卻沒有在現場據理力爭，反而離開後才噴漆、灑冥紙表達不滿，與社會常情不符，因此難以認定他有中10萬元，不採信他的說詞，駁回上訴，並訂執行刑拘役85日，得易科罰金，不得上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法