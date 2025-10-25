台中大雅越籍移工命案 持刀殺害同鄉嫌犯落網聲押禁見

台中大雅區昨天發生黎姓失聯越南移工，遭范姓同鄉持水果刀刺死，范嫌落網後，經檢察官偵訊，依殺人罪向法院聲請羈押禁見。（記者陳建志攝）

台中大雅區昨天凌晨發生越南籍黎姓（21歲）失聯移工，在宿舍和同樣失聯的范姓同鄉（32歲）發生口角，范男竟持水果刀將黎南刺死後逃逸，台中地檢署獲報後指派蔡承翰檢察官成立專案小組，指揮大雅分局進行偵辦，昨天中午逮捕范嫌和涉嫌載他逃逸的台籍陳姓男子，以及協助藏匿的另一個范姓移工，訊後今天凌晨認為范嫌有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，藏匿人犯的陳男和范男則命以25萬和1萬元交保。

這名黎姓失聯移工昨天凌晨4點多，在大雅區中清路的宿舍和范姓同鄉起口角，范男一氣之下持水果刀朝他猛刺，黎男驚慌從宿舍逃出，一開始往後退幾步，隨後跌倒爬起，最後倒在鄰居轎車旁死亡，地上滿是血跡。

請繼續往下閱讀...

范男犯案後，由台籍陳姓男子載離現場逃逸，並前往位於台中大里的另一名范姓同鄉住處躲藏，警方昨天中午循線在太平區，將范男和陳男拘捕到案。

台中地檢署檢察官偵訊後，今天凌晨認定行兇范男涉犯刑法殺人罪，所犯為最輕本刑5年以上重罪，認有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，為確保後續偵查、審判程序，訊後向台中地方法院聲請羈押禁見。

另涉嫌協助范男逃逸和藏匿的陳男和越南籍范姓男子，依藏匿人犯罪嫌，陳男25萬交保、范男則是1萬元交保，全案經檢察官率同法醫相驗死者遺體後，已訂期解剖，同時指揮專案小組續行調查。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法