為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中大雅越籍移工命案 持刀殺害同鄉嫌犯落網聲押禁見

    2025/10/25 10:03 記者陳建志／台中報導
    台中大雅區昨天發生黎姓失聯越南移工，遭范姓同鄉持水果刀刺死，范嫌落網後，經檢察官偵訊，依殺人罪向法院聲請羈押禁見。（記者陳建志攝）

    台中大雅區昨天發生黎姓失聯越南移工，遭范姓同鄉持水果刀刺死，范嫌落網後，經檢察官偵訊，依殺人罪向法院聲請羈押禁見。（記者陳建志攝）

    台中大雅區昨天凌晨發生越南籍黎姓（21歲）失聯移工，在宿舍和同樣失聯的范姓同鄉（32歲）發生口角，范男竟持水果刀將黎南刺死後逃逸，台中地檢署獲報後指派蔡承翰檢察官成立專案小組，指揮大雅分局進行偵辦，昨天中午逮捕范嫌和涉嫌載他逃逸的台籍陳姓男子，以及協助藏匿的另一個范姓移工，訊後今天凌晨認為范嫌有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，藏匿人犯的陳男和范男則命以25萬和1萬元交保。

    這名黎姓失聯移工昨天凌晨4點多，在大雅區中清路的宿舍和范姓同鄉起口角，范男一氣之下持水果刀朝他猛刺，黎男驚慌從宿舍逃出，一開始往後退幾步，隨後跌倒爬起，最後倒在鄰居轎車旁死亡，地上滿是血跡。

    范男犯案後，由台籍陳姓男子載離現場逃逸，並前往位於台中大里的另一名范姓同鄉住處躲藏，警方昨天中午循線在太平區，將范男和陳男拘捕到案。

    台中地檢署檢察官偵訊後，今天凌晨認定行兇范男涉犯刑法殺人罪，所犯為最輕本刑5年以上重罪，認有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，為確保後續偵查、審判程序，訊後向台中地方法院聲請羈押禁見。

    另涉嫌協助范男逃逸和藏匿的陳男和越南籍范姓男子，依藏匿人犯罪嫌，陳男25萬交保、范男則是1萬元交保，全案經檢察官率同法醫相驗死者遺體後，已訂期解剖，同時指揮專案小組續行調查。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播