    抖內求愛被拒翻臉！瘋狂騷擾女網友3個月 男判拘役55天

    2025/10/25 09:13 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗地院審理，陳男犯跟蹤騷擾罪、恐嚇危害安全罪，判處拘役55天。（資料照）

    陳姓男子不滿「抖內」女網友「小花」（化名）卻追求被拒，3個月間於網路社群、通訊軟體，張貼小花的照片並留言「要找徵信社要找小花住家」、「要找小花家人及要死一起死」等言詞，小花不堪陳男此騷擾、恐嚇的行為，報警處理。苗栗地院審理，陳男犯跟蹤騷擾罪、恐嚇危害安全罪，判處拘役55天。

    陳男與小花為網友關係，陳男於2023年3月起，在與小花相關之通訊軟體或在小花的友人相關社群軟體、通訊軟體張貼小花的照片，並留言「要找徵信社要找小花住家」、「要找人來小花家鬧」、「要印傳單去附近夜市發放」、「要找小花家人及要死一起死」等言詞。小花不堪陳男持續3個月的騷擾、恐嚇，報警處理。

    陳男到案，坦承有傳送騷擾及恐嚇訊息，但稱是小花向他借錢，透過此手段向小花催討；不過，小花反駁，是陳男自願「抖內」（donate，捐款、贊助），且檢警從2人對話訊息，查出陳男對小花有追求之意、但被拒絕，而以催討借款為藉口於網路上騷擾、恐嚇小花。

    法官核陳男所為，犯恐嚇危害安全罪、跟蹤騷擾罪，從重依恐嚇危害安全罪論處，並兼衡陳男於法院終承認犯罪之犯後態度，自陳大學畢業、從事套房出租管理工作，及無前科紀錄等一切情狀，處拘役55天，如易科罰金，以1000元折算1日。全案可上訴。

